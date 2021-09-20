ما هي أعراض تناول جرعات زائدة من فيتامين سي؟ تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

يساعد فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) الجسم على امتصاص الحديد ومن المهم أن تدرجه في نظامك الغذائي.

يمكن أن يؤثر النقص سلبًا على صحتك، ولكن تناول الكثير من المكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى القيء والأرق. إذن، ما المقدار الذي يجب أن تتناوله وكيف تعرف ما إذا كنت قد أفرطت في تناول هذا الفيتامين؟

في حين أنه من غير المحتمل أن يكون تناول الكثير من فيتامين سي ضارًا، إلا أن الجرعات العالية من مكملات فيتامين سي يمكن أن تسبب مشاكل، حسب موقع ميديك فوروم.

وفقًا لمايو كلينك، هناك سبع علامات رئيسية يجب الانتباه إليها. وتشمل الصداع والأرق وحرقة المعدة والإسهال والغثيان والقيء وتشنجات البطن.

انتفاخ البطن يمكن أن يكون علامة على أنك قد تناولت الكثير.

من غير المحتمل أن يكون تناول أقل من 1000 مل غرام من مكملات فيتامين سي يوميًا ضارًا. علاوة على ذلك، يجب أن تختفي هذه الأعراض بمجرد التوقف عن تناول مكملات فيتامين سي.

وفقًا لمايو كلينك، بالنسبة لمعظم الناس، فإن البرتقال أو كوب من الفراولة أو الفلفل الأحمر المطحون أو البروكلي يوفرون ما يكفي من فيتامين سي طوال اليوم.

يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا إلى 40 مل غرام من فيتامين سي يوميًا، وبالتالي يجب أن تحصل على كل فيتامين سي الذي تحتاجه من نظامك الغذائي اليومي.

تظهر الأبحاث أن تناول الكثير من فيتامين سي يمكن أن يرفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنسبة تصل إلى 30 في المائة. يساعد دفاعات الجسم الطبيعية على محاربة الالتهابات.

قد يرفع فيتامين سي مستويات مضادات الأكسدة في الدم ويساعد في علاج نقص الحديد.