شكرا لقرائتكم منها البطاطس والبصل.. فوائد لا تحصى لقشور هذه الفواكه والخضراوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشكل الفواكه والخضراوات، بلا شك، جزءًا مهمًا من النظام الغذائي، لكن لا يدرك الكثيرون حقيقة أن قشورها أيضًا غنية بالمكونات الكيميائية النباتية مثل الألياف الغذائية والفلافونويد والفيتامينات والمعادن.

بحسب تقرير موسع نشره موقع Boldsky، فإن قشر بعض الفواكه والخضراوات مثل الليمون والتفاح والمانجو يحتوي على حوالي 15% من المركبات الفينولية بالمقارنة مع قلب ثمرة الفاكهة.

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ولكن يجب الانتباه إلى أن بعض القشر لا يكون صالحًا للأكل وبلا فوائد صحية، على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من المركبات الفينولية.

1. البرتقال

يعد قشر البرتقال مصدرًا غنيًا بالألياف (البكتين) والمركبات الفينولية مثل الفلافونويد والفلافونول والأحماض الفينولية والفلافونات الغليكوزيلاتي. وتتميز محتوياته بخصائص مختلفة مثل مضادات الأكسدة والالتهابات، ومضادة لمرض السكري وفرط شحميات الدم والسرطان وتصلب الشرايين.

واستخداماته تشمل:

• يمكن إضافته إلى الشاي.

• مجفف ومسحوق لاستخدامه كماسك لانتعاش بشرة الوجه.

• يفرك على الجلد كوسيلة لتجنب لدغات البعوض.

2. التفاح

تحتوي قشور التفاح على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتشين وحمض الكلوروجينيك والبروسيانيدين والإبيكاتشين والكيرسيتين بكميات عالية. كما أن المركبات الفينولية الموجودة في قشر التفاح تزيد بحوالي 2-6 مرات عن لبها. يساعد التفاح في الوقاية من مجموعة من الأمراض المزمنة والالتهابية عند تناوله بدون تقشير. استخداماته تشمل:

• يمكن استخدامه لتحضير خل التفاح منزلي الصنع.

• يضاف إلى العصائر أو العصائر أو مخفوقات التفاح أو الفواكه الأخرى.

• يتم تحويله إلى معطر هواء غرفة مضاد للميكروبات.

• يجفف ويطحن للاستخدام كماسك لبشرة الوجه.

قشور الموز

3. الليمون

أظهرت دراسة أن قشر الليمون يمكن أن يؤثر إيجابًا على الأطفال والمراهقين المصابين بالسمنة ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري في مراحل لاحقة. يتميز قشر الليمون باحتوائه على فيتامين C والفلافونويد المعروفين باحتوائهما على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والالتهابات. واستخداماته تشمل:

• يضاف إلى الشاي.

• يستخدم لتطهير البشرة أو لتفتيح اسمرار منطقة الإبط.

• يفرك على فروة الرأس لعلاج الالتهابات الفطرية أو البكتيرية أو غيرها من أمراض فروة الرأس.

4. الموز

يمثل قشر الموز حوالي 40% من إجمالي وزن الفاكهة. إنه مصدر غني للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان مثل البكتين والسليلوز واللجنين ونصف السليلوز والنشا المقاوم، والتي لها العديد من الفوائد المعدية المعوية للإنسان. يحتوي قشر الموز أيضًا على مضادات الأكسدة الحيوية مثل الكاروتينات والأحماض الفينولية ومضادات الاكسدة، التي تلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من العديد من الأمراض. واستخداماته تشمل:

يستخدم كمرطب رائع لمعالجة الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

• يفرك على شعر الرأس ليجعله ناعمًا ولامعًا.

• يفرك على الأسنان لتبييضها.

• يقلل من آثار حروق الشمس ولدغات الحشرات والحكة.

5. الرمان

يحتوي قشر الرمان على مضادات أكسدة مرتفعة مثل الفلافونويد والأنثوسيانين والأحماض الفينولية. كما أن قشر الرمان يشكل 50% من إجمالي وزن الفاكهة، فيما لا تزيد نسبة وزن بذورها عه 10% ولحاء بنسبة 40%. يتميز قشر فاكهة الرمان بخصائص مضادة للسرطان وللتكاثر العصبي ولنقص المناعة وهشاشة العظام. واستخداماته تشمل:

• يضاف بعد تخفيفه وطحنه إلى مسحوق عجينة القمح لتحضير خبز عالي الجودة ومحتوى عالي من الألياف والبوليفينول.

• يضاف إلى الشاي.

• يستخدم لتحضير زيت قشر الرمان الذي يمكن دهنه على الوجه لمنع الشيخوخة وحب الشباب وأمراض الجلد الأخرى.

• يوضع على الشعر لمنع تساقط الشعر.

6. الباذنجان

يعتبر الباذنجان مصدرًا كبيرًا للأنثوسيانين المعروف أنها تقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي MS إلى حد كبير. ويفيد في الوقاية من أمراض التصلب العصبي المتعدد والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم. كما يحتوي الباذنجان على العديد من مضادات الأكسدة الأخرى ويفيد الجسم من نواح كثيرة. واستخداماته تشمل:

• يمكن تحميص قشر الباذنجان مع اللحم أو يمكن إضافته إلى خضروات أخرى لزيادة العناصر الغذائية في الوجبة.

• عصير قشر الباذنجان يمكن استخدامه كعلاج لحروق الوجه نتيجة لحرارة أشعة الشمس.

• يتم تجفيفه وطحنه ثم يخلط مع اللبن ليستخدم كعلاج لبشرة الوجه الدهنية.

7. البطاطس

يحتوي قشر البطاطس على مضاد قوي للأكسدة بسبب وجود مركبين فينوليين مهيمنين، هما حمض الغاليك وحمض الكلوروجينيك. كما أنه يحتوي على التربين والفلافونويد والبوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين B والألياف. يمكن أن تساعد هذه المركبات في الوقاية من أمراض القلب والالتهابات الجرثومية والسرطان وكذلك تعزيز التئام الجروح وفقدان الوزن. واستخداماته تشمل:

• يستخدم في تسريع التئام الجروح.

• يتم تحميصه وتناوله على شكل رقائق.

• يستخدم لعلاج حروق الجلد.

• يستخدم لتفتيح البقع الداكنة على البشرة.

8. طماطم

تحتوي قشور الطماطم على كميات غنية من الكاروتينات والفينولات والأحماض الدهنية. يتم تحويلها أيضًا إلى زيت قشر الطماطم، الذي يحتوي على وفرة من الفوائد. تحتوي هذه المركبات على خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أن تساعد في إصلاح الأضرار التي تلحق بالجلد والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالسرطان. واستخداماته تشمل:

• يمكن قلي قشر الطماطم ويستخدم كإضافات مقرمشة للسلطات والمعكرونة أو يضاف إلى الحساء والمرق.

• يتم تجفيفه وتحويله إلى مسحوق ليستخدم كمضاد للطفيليات.

• يوضع على الجروح لتسريع التئام الجروح.

9. الخيار

إن قشر الخيار غني بالألياف والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والسيليكا، وهي مكونات مهمة للعضلات والعظام والعينين وصحة الجلد. ويعد هذا السبب وراء النصائح المتكررة لتناول الخيار دون تقشير. واستخداماته تشمل:

• يضاف إلى العصائر لتبريد الجهاز الهضمي.

• يطحن ويوضع على الوجه لتهدئة البشرة بعد حروق الشمس.

• يتم تحميصه ويضاف إلى أطباق السلطات.

قشور البصل

10. البصل

يحتوي قشر البصل على كمية عالية من الكيرسيتين والألياف الغذائية، بما يمنحه ميزة التأثير المضاد للأكسدة وللميكروبات وللالتهابات وللسرطان. ويمكن أن يساعد في منع مخاطر السمنة وأمراض القلب والأعصاب. واستخداماته تشمل:

• يضاف إلى الحساء والمرق لجعلها سميكة ومغذية.

• يضاف أثناء تحضير الأرز لإضافة المزيد من الفيتامينات والمعادن. ويتم استخدامه أثناء تحضير الخبز منزلي التصنيع.

• يتم الغلي في الماء لإعداد مسكن للألم والتقلصات وعلاج الأرق.

• منقوع قشر البصل يصنع صبغة شعر رائعة ومحلول مضاد للحكة.

11. الجزر

على الرغم من أن قشر الجزر يمثل 11% فقط من وزنه الإجمالي، إلا أنه يمكن أن يوفر حوالي 54.1% من إجمالي محتوى الفينولات مثل حمض الكلوروجينيك وأحماض ديكافويلكوينيك. يحتوي قشر الجزر أيضًا على مستويات عالية من فيتامين C والنياسين مع خصائص قوية مضادة للسرطان. واستخداماته تشمل:

• يمكن استخدامه لإعداد منتجات مثل البودرة المجففة والحلوى والمخللات.

• يخلط مع الحساء والمرق لتحسين الطعم وجعلها مغذية.

• تضاف إلى المخبوزات ويمكن إعداد رقائق الجزر المقرمشة.

• يضاف إلى عصائر الفاكهة.