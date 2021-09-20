علاج منزلي للإمساك بشكل طبيعي

بيروت - نادين محمد -

يواجه الإمساك ما يقرب من 90 في المائة من الأشخاص، إذا كنت ممن يعانون من الإمساك، يمكن أن تمنحك العلاجات المنزلية للإمساك الراحة وتساعدك على منع تفاقم المشكلة أكثر.

قد يمنحك استخدام الأدوية راحة فورية من الإمساك ولكن قد لا يكون مناسباً على المدى الطويل. باتباع العلاجات الطبيعية التالية يمكنك من تخفيف الإمساك والأعراض المصاحبة له بشكل فعال بسبع حيل مجربة.

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1. شرب المزيد من الماء

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البقاء رطباً هو مفتاح الأداء الصحي لجسمنا. عندما لا نشرب كمية كافية من الماء، فإنه يؤثر على التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى مشاكل الإمساك.

يوصَى بشرب ما لا يقل عن 10 إلى 12 كوباً من الماء وهو أحد أفضل العلاجات المنزلية للإمساك.

يرجى التأكد من شرب الماء طوال اليوم وليس أثناء الوجبات، فهو علاج آمن للأشخاص من جميع الأعمار.

2. عصير البرقوق

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الخصائص المضادة للأكسدة، جنباً إلى جنب مع الفيتامينات والمعادن الأساسية في البرقوق، تجعله أحد أفضل العلاجات المنزلية للإمساك مثل الفاكهة الكاملة أو العصير، فإن البرقوق مليء بالألياف التي تجعل من السهل علاج الإمساك.

فقط ضعي شرائح البرقوق في الخلاط وأضيفي الماء وامزجي جيداً، شرب عصير البرقوق بكمية زائدة قد يسبب الإسهال. لذا يجب تناول كوب في الصباح وكوب في الليل.

3. البروبيوتيك

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وفقاً للعديد من الدراسات، فإن أحد أسباب الإمساك المزمن هو عدم توازن بكتيريا الأمعاء. إن تضمين الأطعمة البروبيوتيك في نظامك الغذائي يحسن عملية الهضم، فهناك أيضاً مكملات متوفرة في السوق يمكن استخدامها تحت التوجيه الطبي. بعض الأطعمة التي توفر البروبيوتيك بشكل طبيعي هي:

الزبادي.

الملفوف مخلل.

4. تجنب منتجات الألبان

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أصبح عدم تحمل الألبان مشكلة شائعة لدى الكثيرين، وقد تؤدي الآثار الضارة إلى الإمساك لدى بعض الأشخاص.

كعلاج سريع للإمساك، يمكنك التوقف عن تناول جميع منتجات الألبان وملاحظة الفرق.

5. الألياف

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يعمل تضمين تركيزات عالية من الألياف في نظامك الغذائي على تخفيف الإمساك بشكل فوري. حاولي تضمين الشعير والشوفان والنخالة الغنية بالألياف وتجنبي الكربوهيدرات المعقدة.

هناك مكملات متوفرة في السوق، ولكن استشيري طبيبك قبل استخدامها.

6. الاستهلاك المعتدل للقهوة / الشاي

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يعد تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة جزءاً من الروتين اليومي للكثير منا. يعزز الكافيين الموجود في القهوة والعديد من أنواع الشاي حركة الأمعاء الصحية عن طريق تحفيز عضلات الجهاز الهضمي. كوب واحد من القهوة يومياً يعمل كعلاج مثالي للإمساك للبالغين.

7. بذور الكتان

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يمكنك إضافة بذور الكتان المطحونة إلى نظامك الغذائي في الحبوب أو السلطات أو الشاي أيضاً، تعد بذور الكتان خياراً صحياً للأطفال والكبار على حد سواء؛ لمنع الإمساك بشكل صحي.

المكونات:

بذور الكتان مطحونة

كأس من الماء

التحضير:

ننقع بذور الكتان المطحونة مسبقاً طوال الليل.

للحصول على أفضل النتائج، نشرب الماء أول شيء في الصباح.