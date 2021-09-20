فوائد اللياقة البدنية ونصائح للحفاظ عليها 

بيروت - نادين محمد -

تتعدد فوائد اللياقة البدنية وتشمل الجانبين الجسدي والنفسي. ولهذا من المهم جداً القيام بالخطوات اللازمة من اجل التمتع بها ومن ابرزها ممارسة التمارين الرياضية. فهذا يساعد على تحسين الحياة عموماً وعلى الوقاية من الامراض كما على الحد من الاحساس بالتوتر. كذلك تشمل فوائد اللياقة البدنية الكثير من الجوانب الاخرى واليك التفاصيل.

اسباب للتمتع باللياقة البدنية



فوائد اللياقة البدنية كثيرة. فهي تساعد على التمتع بالصحة على المستويين النفسي والجسدي. ولهذا من المهم الحرص على الحفاظ عليها بالاعتماد على الطرق المناسبة لذلك.

1 تساعد على تعزيز الطاقة العقلية من خلال المساهمة في رفع معدلات السيروتونين في الدماغ. وهذا ما يؤدي الى التمتع بالصفاء الذهني والقدرة على العطاء على المستوى الفكري وعلى التركيز.



2 تساهم ممارسة التمارين الرياضية على الحد من الاحساس بالقلق والتوتر. كما انها تؤدي غالباً الى تحسين المزاج والى محاربة الشعور بالاكتئاب او الاحباط. ومن الممكن ان ينعكس هذا بشكل ايجابي على العلاقة مع المحيط الاجتماعي ومع شريك الحياة. ولهذا من المهم اللجوء اليها عند الاحساس بالضغط او المعاناة من اي مشكلة على المستوى النفسي.

3 يمكن ان يزيد النشاط البدني الطاقة الجسدية وخصوصاً في حال تم القيام به لـ30 دقيقة يومياً. ويرتبط هذا بإفراز الجسم للاندورفين وخصوصاً في الصباح. ولهذا ينصح الخبراء بضرورة المشي او الركض لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً. ويرون انه من المفيد جداً فعل هذا في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وينصحون في هذا السياق بممارسة تمارين الاحماء والضغط وشد العضلات.

4- من الممكن ان يحسن التمتع باللياقة البدنية العلاقة الزوجية بأبعادها المختلفة. ولهذا من المهم ان يتشارك الزوجان ممارسة التمارين الرياضية قدر الامكان. فهذا يعمل على تقوية الانسجام بينهما وعلى تشجيعهما على تحقيق الهدف المنشود وخصوصاً في حال ارادا خسارة الوزن.

5 - يمكن الاستفادة من ممارسة التمارين بانتظام من اجل تحسين صحة القلب والوقاية من الجلطات وتأثير ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار والسكر في الدم. كما انها تحمي من بعض المشاكل الصحية الاخرى ومنها التهاب المفاصل والروماتيزم وهشاشة العظام وضعف الكتلة العضلية. كذلك يمكن الاستفادة منها من اجل تأخير المعاناة من امراض الشيخوخة وتحفيز عمل الجهاز المناعي ما يعني منع الاصابة بالعدوات.

6- من فوائد اللياقة البدنية ايضاً انها تساعد على تنظيم عملية التنفس. وهكذا يمكن القيام بأي جهد مثل صعود السلالم وحمل الاغراض من دون الاحساس بالضيق او الانزعاج.



7- تساعد الرياضة ايضاً على حرق الدهون الضارة والسعرات الحرارية الزائدة وعلى بناء الكتلة العضلية وتحسين استخدام الجسم للطاقة التي يحتاج اليها من اجل اداء وظائفه الحيوية الاساسية. لكن من الضروري ان تترافق مع اتباع برنامج غذائي وحياتي صحي.

8- من ابرز فوائد اللياقة البدنية ايضاً انها تتزامن مع التمتع بوزن صحي وبالرشاقة. ولهذا من الضروري الحرص على التمتع بها من خلال ممارسة التمارين الرياضية المختلفة مثل المشي وتمارين القلب والركض والسباحة وغير ذلك. فهذا يساعد الجسم على التمتع بالطاقة والصحة والحيوية في الوقت نفسه.



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