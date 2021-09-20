شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للكافيين أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

قد يكون لفنجان قهوتك الصباحية فوائد صحية أكثر مما تعتقد، حيث يمكن للكافيين أن يقلل من خطر إصابتك بالسرطان وأمراض أخرى، فكيف يتحقق ذلك؟.



يعد الكافيين المنبه الأكثر استهلاكا في العالم، وهذا ليس مفاجئا نظرا لقدرته على زيادة اليقظة وتخفيف التعب وتحسين التركيز. ولكن، يمكن أن يكون له أيضا تأثير إيجابي على صحتك العامة، ما يقلل من فرصة الإصابة بأمراض تغير حياتك.

وفي دراسة أجريت على أكثر من 900 ألف مشارك، كان الرجال والنساء الذين شربوا أربعة أكواب أو أكثر من القهوة في اليوم، أقل عرضة للوفاة من سرطانات الفم بنسبة 49٪، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة أو شربوها من حين لآخر.

كما رُبط بالحماية من تكرار الإصابة بسرطان الثدي، وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

أظهرت إحدى الدراسات طويلة المدى أن زيادة تناول القهوة بأكثر من كوب واحد يوميا على مدار أربع سنوات، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة واحد بالمائة.

كما أظهر أن أولئك الذين خفضوا استهلاكهم اليومي بأكثر من فنجان واحد من القهوة، أظهروا زيادة بنسبة 17% في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ومع ذلك، فإن أسباب الارتباط غير واضحة. وقد يكون بسبب انخفاض حساسية الأنسولين، ما يعني أن الجسم لا يستخدم الأنسولين المنتج بكفاءة.

وجدت دراسة في عينة من أكثر من 34000 امرأة في السويد ليس لديهن تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية، أن لديهن خطر أقل بنسبة 22 إلى 25% للإصابة بسكتة دماغية إذا شربن أكثر من فنجان قهوة واحد في اليوم.

وعلاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن عدم شرب القهوة على الإطلاق يمكن أن يكون مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية.

حللت دراسة أجريت على 217883 مشاركا، العلاقة بين تناول الكافيين وخطر الإصابة بحصوات الكلى. وتبين أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الكافيين كانوا أقل عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

ومع ذلك، لم يتم إجراء البحوث على نطاق واسع، لذلك هناك حاجة إلى المزيد لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين حصوات الكلى واستهلاك الكافيين.

في حين أن هناك ثروة من الأبحاث تشير إلى أن الكافيين مفيد، إلا أنه يمكن أن يكون له أيضا بعض الآثار الضارة على الجسم.

ويعد إدمان الكافيين مشكلة صحية معروفة ويمكن أن يسبب لك أعراض الانسحاب.

كما أنه مرتبط بشكل شائع بحالات مثل الأرق والاكتئاب، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة لدى النساء.