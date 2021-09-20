تعرف على حصيلة فيروس كورونا حول العالم

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد، الإثنين، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 229 مليونا و293 ألفا و200 إصابة حتى الساعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و705 آلاف و498 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 205 ملايين و931 ألفا و963 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا نزولا من 66 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 28 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 43 إصابة محلية قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ حالتين مقابل 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95738 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و145852 بعد تسجيل 3736 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92971.

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة يوم الأحد مقارنة مع 637 إصابة و16 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 296929 من ضمنهم 250304 حالة تم شفاؤها، و16970 حالة وفاة.".

سجّلت المملكة المتحدة 29,612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و56 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 7,429,746 فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,203.