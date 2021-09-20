شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروب السحرى لتخفيف أعراض مرض باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر مرض باركنسون على المخ، وهو مرض تنكس عصبي ولم يتم العثور على علاج له حتى الآن، حيث أنه بمرور الوقت تصبح أجزاء الدماغ المصابة بمرض باركنسون أسوأ بشكل تدريجي، وتشير دراسة حديثة إلى أن تناول مشروب معين مع الأدوية التقليدية قد يقلل من الأعراض غير الحركية لدى المرضى، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض باركنسون من مجموعة من المشكلات الصحية العقلية إلى جانب الأعراض الجسدية.

تبدأ أعراض مرض باركنسون في الظهور عندما لا تستطيع الدماغ إنتاج ما يكفي من الدوبامين وهو هرمون وناقل عصبى، للتحكم في الحركة بشكل صحيح، حيث تؤثر بعض الأعراض الأكثر شهرة لمرض باركنسون على الحركة، مثل الإصابة بالرعشة والاهتزاز وتيبس العضلات وبطء الحركة.

كما أنه من المعروف أن مرض باركنسون يثبت نفسه في الدماغ قبل ظهور الأعراض بوقت طويل، حيث تميل أعراض هذا المرض إلى التطور تدريجيًا ولا تظهر إلا بشكل خفيف في البداية.



شاى الاعشاب يحسن الاعراض الغير حركية لمرض باركنسون

وهناك أعراض غير حركية لمرض باركنسون مثل التأثير على الصحة العقلية ومشاكل الذاكرة والقلق والاكتئاب والإرهاق، وقد وجد الباحثون أن الشاي العشبي قد يقلل من الأعراض غير الحركية لمن يعانون من هذا المرض.

تشير الدراسة إلى أن تناول شاي اوريجانوم ماجورانا مع الأدوية التقليدية قد أظهر تحسنًا ملحوظًا في الأعراض غير الحركية لمرضى باركنسون، ولكنه لم يظهر أة تحسن ملحوظ فيما يتعلق بالأعراض الحركية.

ويقترح الباحثون أن تحسن الأعراض الحركية لمرض باركنسون قد يحتاج إلى فترة علاج ممتدة.