شكرا لقرائتكم خبر عن علشان متخسرش فوايده.. اعرف الطريقة الصحية لتناول الشاي الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الشاى الأخضر فوائد صحية عديدة خاصة فى رحلة إنقاص الوزن، والتغلب على السمنة، نظرًا لأنه غنى بمضادات الأكسدة وفيتامين سى والبوتاسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ب والنحاس وحمض البانتوثينيك، الذى يسهم في حرق الدهون وزيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي، ولكن شرب الشاي الأخضر بطريقة خاطئة قد يفوتك فوائده، ووفقا لتقرير لموقع time now news إليك ما تحتاج لمعرفته حول الطريقة الصحيحة لشرب الشاي الأخضر

كيف تشرب الشاي الاخضر؟

بعض الطرق لشرب الشاي الأخضر بالطريقة الصحيحة:

تجنب تناوله مع الطعام أو بعده مباشرة: بمجرد دخول الطعام إلى الفم، يبدأ عملية الهضم شرب الشاي الأخضر مع وجبات الطعام أو بعده مباشرة يمكن أن يؤدي إلى امتصاص غير كافٍ للعناصر المغذية من الشاي الأخضر ما يؤدي إلى تفويت بعض فوائد هذا المشروب.

لا تضيفوا العسل إلى الإناء المغلي: العسل يأتي بفوائده الرائعة وغالبًا ما يضاف لتحلية الطعم المر للمشروب يمكن أن يؤدي إضافة العسل إلى وعاء الغليان أثناء تحضير الشاي إلى فقدانه لمغذياته لذلك، للاحتفاظ بفوائد العسل يجب عدم إضافته إلى كوب ساخن من الشاي الأخضر.

-انتبه إلى المُحلي: غالبًا ما تستخدم مجموعة متنوعة من المحليات مثل العسل والسكر البني لتحلية الشاي الأخضر ومع ذلك ، إذا لم يتم الاهتمام بكمية المحليات التى تضيفها لمشروبك، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالجسم أكثر من نفعه.

-لا تفرط في ذلك: الشاي الأخضر هو بالفعل مشروب صحي ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول المشروب وعدم الانتباه لاستهلاكه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في النوم يجب أن يكون معدل الشرب الموصى به 2-3 مرات في اليوم.

-تجنب تناول الشاي الأخضر قبل النوم: يوجد حوالي 35 ملج من الكافيين في كوب من الشاي الأخضر في حين أنه قد لا يكون له تأثير كبير على الجسم مقارنة بالقهوة، إلا أنه يمكن أن يسبب اضطراب النوم لدى البعض لمنع حدوث ذلك، يجب تجنب شرب الشاي الأخضر قبل النوم.