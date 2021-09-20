احذر.. كريمات فرد الشعر تسبب السرطان

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

يلجأ معظم الناس إلى كريمات فرد الشعر بأنواعها والتي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، لتحسين مظهر شعرهم، لكن أطباء وخبراء حذروا منها لكونها تحتوي على "الفورمالين"،و أنّ الأشخاص الذين يستخدمون كريمات تحتوي على هذه المادة هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالآخرين.



وحذر الطبيب هاني الناظر، الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسيلة بالمركز القومي للبحوث في مصر، والرئيس الأسبق للمركز، من الكريمات المتداولة لفرد الشعر، والتي تحتوي على الفورمالين، مشيراً إلى أنّ من ضمن مخاطرها السرطان.

وقال الناظر، في تصريحات وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المواد التي تحتوي على عنصر "الفورمالين" تُسبب السرطان، مشددًا على أن حقيقة علمية؛ لأن "الفورمالين" يستخدم في حفظ الجثث كما أنه مادة مُصنفة عالميًا وعلميًا على أنها مُسببة للسرطان.

وأشار إلى أنّ الأشخاص الذين يستخدمون كريمات تحتوي على "الفورمالين" أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالآخرين.

وأضاف الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسيلة بالمركز القومي للبحوث: "لا يُفضَّل استخدام أي مواد لفرد الشعر؛ لأنها تؤدي لتهالكه وسقوطه بكثافة"، مشددًا على أنَّ "جميع أنواع فرد الشعر تحتوي على الفورمالين" على حد تعبيره.

ونصح الناظر بالتقليل من استخدام المواد الطبيعية للشعر، مستثنيًا مجفف ومِكواة الشَعر، موضحًا أنّ كريمات الفرد تسبب حساسية الجلد، والتهابات حادة، فهي لا تقتصر فقط على السرطان.

وأكّد على ضرورة غسل الشَعر في توقيت معيّن، واختيار غسول مناسب له، أمّا عن طبيعة الشعر الـ"خشنة"، فنصح باستخدام مجفف ومكواة الشعر، موجهًا "بأهمية غسل الشعر مرتين في الأسبوع خلال فصل الشتاء، بالإضافة لاختيار غسول مناسب لنوعية فروة الرأس، سواء كانت جافة أو دهنية"، بحسب سكاي نيوز عربية.

وهن صبغات الشعر للأطفال قال : "استخدام صبغات الأطفال يسبب تقصف الشعر وتساقطه، ويؤدي لالتهابات بالجلد والعين"، مضيفًا: "كبار السّن نلتمس لهم الأعذار لبياض شعرهم".

واوضح أن الشخص يعلم بوجود مشكلة لدى شعره عند استيقاظه من النوم ويرى أكثر من 150 شعرة مُتساقطة، لكن عندما يتساقط على فرشاة أو أثناء الغسيل فذلك لا يعني تواجد مشكلة مرضية".