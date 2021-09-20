شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح تأثير النظام الغذائي الصحى في إدارة مرض السكرى من النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2 يمكنهم التحكم به بشكل فعال من خلال النظام الغذائي، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

نُشرت نتائج الدراسة التي استمرت لمدة عام في مجلة Nature Communications، حيث تضمنت نظامًا غذائيًا يحتوى على سعرات حرارية منخفضة، وتقليل النشويات، وتناول أطعمة غنية بالبروتين، وأكد الدكتور جوناثان ليتل، المؤلف الرئيسى للدراسة "يمكن علاج مرض السكري من النوع الثاني، وأحيانًا منعه، من خلال التدخلات الغذائية".

أضاف الدكتور جوناثان "عندما يتبع مرضى السكري من النوع الثانى نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أو منخفض السعرات الحرارية، تكون هناك حاجة لتقليل الأدوية الخافضة للجلوكوز أو التخلص منها نهائيًا، لذلك، كنا بحاجة إلى استراتيجية لمساعدة الناس على تنفيذ هذه التدخلات مع مراقبة التغييرات الدوائية".



ادارة مرض السكرى من النظام الغذائى

اتبع نصف المشاركين في الدراسة نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين، وكانوا يتابعون مع الصيدلي بانتظام، وبعد 12 أسبوعًا، توقف أكثر من ثلث المشاركين المصابين بداء السكري من النوع الثانى عن جميع أدوية السكر، وأوضح مؤلف الدراسة أنه لاحظ أيضًا تحسنًا جوهريًا في التحكم في الجلوكوز، ومتوسط ​​وزن الجسم، وضغط الدم الانقباضي، والصحة العامة.

من جانبه، قال المحقق المشارك الدكتور آلان باترهام، الأستاذ في كلية الصحة وعلوم الحياة في جامعة تيسايد الإنجليزية، إن المفتاح كان في اتباع نهج غذائي مستهدف لمرضى السكرى، يشرف عليه صيدلي يمكنه مراقبة الأدوية الموصوفة.

أضاف الدكتور باترهام أن التدخل وإجراء تغييرات على النظام الغذائي لمرضى السكرى كان فعالًا في تقليل الحاجة إلى الأدوية الخافضة للجلوكوز بالنسبة للكثير من الأشخاص المشاركين في الدراسة.