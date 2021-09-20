شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على الأمهات الحوامل تناول معلقة من العسل يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك العسل خصائص فريدة، تجعله خيارًا صحيًا جيدًا، خاصة في رحلة الحمل الشاقة، التي تلعب التغذية دورًا مهمًا بها للحفاظ على صحة الأم وجنينها أيضا، لذا ينصح الأمهات الحوامل بتناول العسل يوميًا للوقاية من العديد من الأمراض والمضاعفات اللاتى قد يتعرضن إليها خلال فترة الحمل الدقيقة، حيث يحمل العسل مصدر كبير من مضادات الأكسدة بجانب خصائصه المضادة للبكتيريا.

وفيما يلى فوائد العسل لصحة الأمهات الحوامل:1.تعزيز المناعة

نظرًا لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة وخصائص فريد تجعله يعزز الجهاز المناعى للحوامل، اللاتى قد يعانون من ضعف المناعة ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة.

2.يساعد في تحسين الشهية أثناء الحمل

غثيان الصباح وفقدان الشهية من الأسباب وراء وجود الكثير من حالات القصور أثناء الحمل، لذا فان تناول العسل يوميا يسهم في التخلص من هذا الشعور.

3.يقلل من مخاطر الإجهاد أثناء الحمل

هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل الأمهات يعانون من الإجهاد الذي قد يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب أثناء الحمل، و قد يساعد تناول العسل بانتظام في تقليل مخاطر الإجهاد.

4. مصدر جيد بالفيتامينات والمعادن

خلال فترة الحمل، يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن من الوظائف الرئيسية للأم للتأكد من النمو الأمثل للجنين والحفاظ على صحة الأم، ويحتوى العسل على العديد من الفيتامينات والمعادن.

5. الحفاظ على صحة البشرة

يعد عدم التوازن الهرموني أمرًا طبيعيًا أثناء الحمل، إلا أن الآثار الجانبية قد تكون مزعجة في بعض الأحيان خاصة عندما تظهر على الجلد مثل البقع الداكنة أو حب الشباب، لذا هناك الكثير من الفوائد الصحية للعسل للبشرة لاحتوائه على عوامل مضادة للجراثيم معروفة بفعاليتها في علاج العديد من الأمراض الجلدية.

6. تقوية العظام

يعد الكالسيوم ضروريًا أثناء الحمل لأن الجنين يحتاج إلى جميع فوائد الكالسيوم لتحسين النمو، ويعد العسل مصدر أساسي لبعض المعادن المفيدة للعظام وخاصة للأمهات أثناء الحمل.

7. التغلب على الأرق

يمكن أن يكون الأرق مزعجًا أثناء الحمل لأنه قد يجعل الأمهات مرهقات بدون أسباب، فأن إضافة بعض قطرات من العسل إلى الماء الدافئ قد يساعد الأمهات على النوم بشكل أفضل في الليل لأن النوم الجيد ليلاً ضروري للغاية أثناء الحمل ليس فقط للأم ولكن أيضًا للنمو الأمثل للأطفال.