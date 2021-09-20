شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق الموز كلمة السر لاستعادة صحة شعرك وحمايته من التساقط وقشرة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل أوراق الموز فوائد صحية عديدة، فقد تُستخدم في العديد من العلاجات والعقاقير الدوائية، لكنها تملك خصائص هامة لاستعادة صحة شعرك وحمايته من التساقط، نظرا لأنها تحتوى على مادة البوليفينول التي تتواجد بالشاى الأخضر، وهى من مضادات الأكسدة التي تسهم في وقاية شعرك وحمايته بصيلاته، طبقا لما ورد في موقع DRhealth benefits.

وتحتوي أوراق الموز على مضادات أكسدة قوية، التي تحمى الخلايا من الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة، حيث تسبب الجذور الحرة عددًا من الأمراض والاضطرابات، مثل شيخوخة الجلد وحتى الأمراض المزمنة والمهددة للحياة مثل السرطان والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين وكذلك السكتة القلبية.

وتستخدم أوراق الموز لعلاج الشعر من حيث التخلص من قشرة الرأس، بجانب دورها في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي، وذلك بفضل الخصائص القابضة والألانتوين التي تحملها، ويمكنك استخدامها في صورة أقنعة يتم صنعها بعد عصر أوراق الموز بشكل جيد، ثم وضعها على شعرك لبضعة دقائق، وبعد ذلك يتم شطفه .

كما تحتوي أوراق الموز على مواد كيميائية منخفضة، مما يصبح استخدمها على فروة الرأس آمنا، مما يمنحه الترطيب وحمايته من الجفاف و"الهيشان" ويحمي أيضا من التساقط.

تسهم أوراق الموز في تجديد بصيلات الشعر وتجديد شباباه والوقاية من التقصف، نظرا لأنه من المنتجات الطبيعية التي تحتوى على مضادات أكسدة تسهم في عملية التجديد ومقاومة شيخوخة الجلد.

وتحتوى أوراق الموز أيضا على نسبة من الألياف التي تجعلها خيارا جيدا لعلاج جفاف الشعر ومنحه النعومة والمظهر اللائق.