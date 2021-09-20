شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكوسة لصحة جسمك.. مغذية وتقلل خطر إصابتك بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الكوسة تنبع من العناصر الغذائية المتعددة التي تحتوى عليها من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف ويوفر كل من لحم وقشر الكوسة عناصر غذائية مثل الألياف المعززة للهضم، والكالسيوم الذي يبني العظام، والمغنيسيوم المعزز للمزاج، والبوتاسيوم الذي يساعد العضلات وفيتامين C والبوليفينول، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الكوسة لصحة جسمك، بحسب موقع مجلة shape.



فوائد الكوسة

فوائد الكوسةتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

الكوسة مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الصح، بما في ذلك بيتا كاروتين، لوتين، وزياكسانثين وتُعرف هذه العناصر الغذائية باسم الكاروتينات ، وهي أصباغ نباتية مضادة للأكسدة، حيث تحتوي كل من الكوسة الخضراء والصفراء على الكاروتينات، كما أن الكوسة غنية بفيتامين سي علاوة على مضادات الأكسدة، التى تدمر الجذور الحرة (الجزيئات الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي ، مما يؤدي في النهاية إلى تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان).

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة في السيطرة على الجذور الحرة ، وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ، وبالتالي الوقاية من المرض، وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية.

تدعم صحة الهضم

الكوسة هي مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والألياف القابلة للذوبان، على وجه الخصوص، هي مادة حيوية، مما يعني أنها تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك وتسمح لهم بتنظيم وظائف الجهاز الهضمي مثل امتصاص العناصر الغذائية

وكما يوحي اسمها، فإن الألياف القابلة للذوبان قابلة للذوبان: فهي تمتص الماء في الجهاز الهضمي، مما يخلق مادة شبيهة بالهلام تعمل على تقوية البراز وتخفيف الإسهال.

وفي الوقت نفسه، فإن الألياف غير القابلة للذوبان تشجع حركات العضلات المعوية المنتظمة، والتي يمكن أن تمنع الإمساك أيضاً.



فوائد الكوسة

تنظم سكر الدم

يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في الكوسة أيضًا في جعل مستويات السكر في الدم متوازنة هذا أمر بالغ الأهمية لأن الارتفاع المتكرر في نسبة السكر في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

لا يستطيع الجسم تكسير الألياف أو امتصاصها ، لذلك تظل سليمة في الجهاز الهضمي ، مما يساعد على إبطاء امتصاص السكر - وبالتالي ، إطلاقه في مجرى الدم - في النهاية يمنع مستويات الدم من الارتفاع

وكذلك الألياف تعمل على تحسين إفراز الأنسولين، وهو الهرمون الضروري للحفاظ على مستويات السكر في الدم.

تنظم نسبة الكوليسترول في الدم

الألياف يمكن أن تعزز مستويات الكوليسترول الصحية عن طريق تقليل الكوليسترول الضار، فهي تعمل بشكل أساسي مثل المكنسة لأنها تزيل الكوليسترول الضار من الدم ويخرج من الجسم عن طريق البراز.

يمكن أن يساعد ذلك في حماية قلبك ، حيث أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

تعزز الرؤية الصحية

تحتوي الكوسة على الكثير من فيتامين أ، وهو عنصر غذائي مهم يساعد فيتامين أ في دعم الرؤية الصحية من خلال حماية أنسجة العين من تدهور ضوء الشمس وعملية الشيخوخة الطبيعية.

تحافظ على وظيفة المستقبلات الضوئية داخل عينيك هذا أمر مهم للغاية ، نظرًا لأن المستقبلات الضوئية هي الخلايا الموجودة في العين التي تساعدك على الرؤية من خلال التعرف على الضوء وإرسال المعلومات إلى الدماغ ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

علاوة على ذلك، يقلل فيتامين (أ) من خطر الإصابة بالعمى الليلي وجفاف العين ، وفقًا لأكاديمية التغذية الأمريكية.