شكرا لقرائتكم خبر عن هل الوقوف يساعد فى زيادة حساسية جسمك للأنسولين وتحسين وظيفته؟.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنسولين هو هرمون رئيسي في استقلاب الطاقة وتنظيم نسبة السكر في الدم، قد تتأثر وظيفة الأنسولين الطبيعية في الجسم بالعديد من العوامل مثل زيادة الوزن، مما يؤدي إلى انخفاض حساسية الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى وأمراض القلب والأوعية الدموية، يعد مرض السكري من النوع الثانى أحد أكثر أمراض نمط الحياة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وعادة ما يسبق ظهوره ضعف حساسية الأنسولين، أي مقاومة الأنسولين.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يشير هذا إلى حالة لا يتفاعل فيها الجسم مع الأنسولين بشكل طبيعي ، وترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، نمط الحياة له تأثير قوي على مقاومة الأنسولين وتطور مرض السكري من النوع 2 ، ومن المعروف أن النشاط البدني المنتظم يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من هذه المشكلات، ومع ذلك ، حتى الآن ، لا يُعرف الكثير عن تأثير السلوك المستقر، والانقطاعات في الجلوس والوقوف على مقاومة الأنسولين.

في دراسة أجراها مركز توركو ومعهد بفنلندا UKK قام الباحثون بالتحقيق في الارتباط بين مقاومة الأنسولين والسلوك المستقر والنشاط البدني واللياقة البدنية لدى البالغين في سن العمل غير النشطين مع زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

في الدراسة، لاحظ الباحثون أن الوقوف يرتبط بحساسية أفضل للأنسولين بشكل مستقل عن مقدار النشاط البدني اليومي أو وقت الجلوس ، ومستوى اللياقة البدنية ، أو زيادة الوزن.

قال مرشح الدكتوراة تارو جارثويت من جامعة توركو: "هذا الارتباط لم يظهر من قبل هذه النتائج تشجع بشكل أكبر على استبدال جزء من وقت الجلوس اليومي بالوقوف، خاصة إذا لم يتم الوفاء بتوصيات النشاط البدني".

تؤكد الدراسة أيضًا على أهمية تكوين الجسم الصحي على صحة التمثيل الغذائي، أظهرت النتائج أن زيادة نسبة الدهون في الجسم كانت عاملاً أكثر أهمية من حيث حساسية الأنسولين من النشاط البدني أو اللياقة البدنية أو مقدار الوقت الذي يقضيه الجلوس.

من ناحية أخرى ، كان الوقوف مرتبطًا بحساسية الأنسولين بشكل مستقل ، بغض النظر عن تكوين الجسم.

وأوضح تارو جارثويت: "من المعروف أن التمارين المنتظمة مفيدة للصحة ويبدو أن النشاط البدني واللياقة البدنية والسلوك المستقر مرتبط أيضًا بعملية التمثيل الغذائي للأنسولين ، ولكن بشكل غير مباشر ، من خلال تأثيرها على تكوين الجسم".

وتشير النتائج إلى أن زيادة وقت الوقوف اليومي قد تساعد في الوقاية من أمراض نمط الحياة إذا لم يتم تلبية توصيات النشاط البدني