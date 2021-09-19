شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات خطيرة تحدث لجسمك لعدم تناول ما يكفى من الألياف.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الألياف من أهم العناصر الغذائية التى تساعدك فى رحلة فقدان الوزن ولتحسين صحتك، فهى تساعد فى جعلك تشعر بالشبع والامتلاء وتحافظ على صحة جهازك الهضمى وهو ما يساعدك لفقدان الوزن، والألياف هى المادة غير القابلة للهضم الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، وعندما لا تستهلك ما يكفي من الألياف، فقد تنحرف الأمور في جسمك وتحدث بعض المشاكل الصحية خاصة في الجهاز الهضمى وتزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى بحسب ما نشره موقع " eatthis".

8 علامات خطيرة تحدث لجسمك لعدم تناول ما يكفى من الألياف1 - الإمساك

قالت أخصائية التغذية الأمريكية إليس شابيرو، إن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يسمح ببقاء المزيد من الماء في البراز، مما يسهل المرور عبر الأمعاء، وعندما لا نحصل على ما يكفي من الألياف، يؤدي ذلك إلى إبطاء عمل الجهاز الهضمي لدينا ويجعل من الصعب علينا التخلص من الفضلات.

وشددت على ضرورة إضافة المزيد من هذه الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي اليومي.

2 - الشعور بالجوع

إذا شعرت بالجوع بعد تناول الطعام بفترة قليلة، فمن المحتمل أن وجبتك تفتقر إلى الألياف، فقد تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتم تخمير نوع معين من الألياف القابلة للذوبان في الأمعاء الغليظة ، فإن جسمك ينتج هرموني أمعاء يلعبان دورًا في إحداث الشبع .

ستساعد إضافة أطعمة غنية بالألياف مثل الأفوكادو والفاصوليا والأرز البني والكمثرى إلى وجباتك الخفيفة، ويمكن أن يساعد بالتالي في جهود إنقاص الوزن.

3 - زيادة الوزن

عندما لا نأكل ما يكفي من الألياف، فإننا نميل إلى الشعور بالجوع ونكون أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن ، والعكس هو الصحيح: عندما تتناول الألياف ، ستشعر بالشبع ويمكن أن تفقد الوزن.

4 - الشعور بالخمول

إلى جانب زيادة خطر الإصابة بمرض السكري ، فإن تأرجح مستويات السكر في الدم يمكن أن يتركك أيضًا تشعر بالخمول، عندما لا تأكل ما يكفي من الألياف، فإن جسمك يهضم الكربوهيدرات البسيطة بسرعة أكبر ، والتي يتم إطلاقها بعد ذلك في مجرى الدم بسرعة، للحفاظ على مستويات الطاقة والسكر في الدم مستقرة طوال اليوم ، حاول الوصول إلى مصدر مليء بالألياف من الكربوهيدرات المعقدة مع القليل من البروتين والدهون.

5 - ارتفاع نسبة الكوليسترول

الألياف الأقل قابلية للذوبان التي تستهلكها (هذا النوع الموجود بكثرة في دقيق الشوفان والفول ) ، يرتفع خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول، وفقًا لتحليل نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية يفترض العلماء أن الألياف تعمل مثل المغناطيس أثناء تحركها عبر الأمعاء، حيث تجذب وتنفذ اللويحات المسدودة للشريان والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

6 - الانتفاخ

قد يبدو الأمر غير منطقي، ولكن قد تشعر بالانتفاخ عندما لا تأكل ما يكفي من الألياف، فهي كربوهيدرات غير قابلة للهضم، مما يعني أن جسمك لا يكسرها لاستخدامها في الطاقة، بدلاً من ذلك ، يستخدمه جسمك إما ككتلة للبراز أو كغذاء للبكتيريا الصحية، عندما تقوم البكتيريا بتفكيك الألياف ، فإنها تطلق غازات يمكن أن تسبب الانتفاخ، لهذا السبب ينصح أخصائيو التغذية بزيادة تناول الألياف ببطء وهذا سيسمح لنظامك بإعادة التكيف والوقاية.

7 - الإصابة بمرض السكرى

الأشخاص الذين يأكلون بانتظام الأطعمة منخفضة الألياف وسريعة الهضم التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم مثل الخبز الأبيض والبسكويت والصودا والأرز الأبيض ، هم أكثر عرضة بمرتين من أولئك الذين يستهلكون المغذيات بانتظام لتطوير مرض السكري من النوع 2 .

8 -مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

عندما تكون مستويات الكوليسترول في الدم خارج النطاق الصحي، نتيجة لاتباع نظام غذائي منخفض الألياف أو غير ذلك - يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .