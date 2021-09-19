شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. فيتامين "د" لا يذوب في الماء ويجب تناوله مع الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين "د" هو هرمون يتم إنتاجه في الجسم نتيجة التعرض لأشعة الشمس، ويمكن الحصول عليه عن طريق بعض الأطعمة أو في صورة مكمل غذائى، ويعمل فيتامين د على امتصاص الكالسيوم من الغذاء في الجهاز الهضمي إلى الجسم، لذا قد يؤدي نقصه إلى انخفاض في امتصاص الكالسيوم من الغذاء، وإلحاق الضرر بالعضلات وارتفاع ضغط الدم.

وقال ويتني كراوتش، خبير التغذية الأمريكي، وفقا لما نشره موقع " eatthis"، إن تناول فيتامين د يوفر العديد من الفوائد للبقاء بصحة جيدة، وإذا لم يقرن مكمل فيتامين (د) الخاص بك مع مجموعة من الأطعمة، فمن المحتمل عدم تمكين جسمك من امتصاص الفوائد الهائلة للفيتامين بشكل كامل.

وأضاف خبير التغذية، أنه يجب أن يحصل أي شخص يتراوح عمره بين عام واحد و 70 عامًا على 600 وحدة دولية (IUs) من فيتامين (د) يوميًا، وبعد سن 70 ، يجب أن تزيد هذه الكمية إلى 800 وحدة دولية.

وأوضح ويتني كراوتش، خبير التغذية، أن "فيتامين د " هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، فهو عكس بعض الفيتامينات الأخرى ، لا يذوب فيتامين د عندما يكون مصحوبًا بالماء، ،بل يجب أن يقترن بالدهون ليتم توزيعها بشكل صحيح وامتصاصها من قبل الجسم.

الأفوكادو والمكسرات وبذور الشيا

قال ويتني كراوتش ، إن الدهون التي تستهلكها جنبًا إلى جنب مع فيتامين د يجب أن تكون "دهونًا مفيدة" مثل زيت الزيتون والأفوكادو والكتان والمكسرات كأمثلة على الدهون الصحية.

ما هي كمية الدهون التي تحتاجها لمرافقة فيتامين د الخاص بك؟

اقترحت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2013 أن الأطعمة التي تحتوي على حوالي 10 جرامات من الدهون قد تدعم الامتصاص المثالي لفيتامين د ، يمكن أن تكون شريحتان من سمك السلمون المدخن ، أو حفنة صغيرة من المكسرات ، أو ملعقة كبيرة من زبدة الجوز الطبيعية ممزوجة في عصير الصباح الخاص بك.