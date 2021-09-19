شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أهم أسباب الإصابة بنوبات «الدوخة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، عدة أسباب قد تؤدي إلى شعور الإنسان بنوبات “الدوخة” ، لافتاً إلى أنه ليس شرطاً أن يكون سبب الشعور بالدوخة هو ارتفاع ضغط الدم.

وبيّن “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه من ضمن أسباب الشعور بالدوخة ما يلي:

1- التهاب الأذن الداخلية.

2- فقر الدم.

3- القلق.

4- هبوط الضغط.

جدير بالذكر أن “الدوخة” هو مصطلح يُستخدم لوصف مجموعة من الأحاسيس، مثل الشعور بالإغماء أو الوهن أو الضعف أو اختلال التوازن. تسمى الدوخة التي تخلق الشعور الزائف بأنك أو ما يحيط بك يلف أو يتحرك (الدوار).

ويمكن للدوخة أن تزيد خطر وقوعك وإيذائك لنفسك. يمكن للإصابة بالدوخة خلال قيادة السيارة أو تشغيل آلات ثقيلة أن يزيد احتمالية تعرضك لحادث. قد تصاب كذلك بعواقب طويلة الأمد إن تركت حالة صحية موجودة وقد تسبب الدوخة دون علاج.