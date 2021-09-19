شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب تجنب تناول هذه الفاكهة الغنية بالسكر؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هدفك الالتزام بنظام غذائي صحي، يُنصح بالحد من الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وزيادة الوزن، واحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر بشكل طبيعي، مثل الأطعمة الطازجة و الفاكهة، فهى غنية بالعناصر الغذائية مثل الماء والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الكربوهيدرات، وهو السكر الذي نتحدث عنه بحسب ما نشره موقع " realsimple".

ما هي أنواع الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر؟ فاكهة مجففة

حتى بدون إضافة أي سكر، فإن نصف كوب من الفاكهة المجففة يحتوي تقريبًا على نفس كمية السكر الطبيعي الموجودة في كوب واحد من الفاكهة الطازجة، ويوصى باختيار الفاكهة المجففة التي "لا تحتوي على سكر مضاف" بحسب ما يكتب على العبوة، يمكنك أيضًا فحص قائمة المكونات والتأكد من عدم تضمين كلمات مثل السكر المحليات، السكروز، الجلوكوز، سكر العنب، الفركتوز، العصائر، النكتارات، مركزات العصير، العسل، ودبس السكر.

فاكهة معلبة

عددًا من الفواكه المعلبة تأتي في شراب أو عصير مُحلى ، لذا ابحث عن الأكواب أو العلب التي لا تحتوي على سكر مضاف، كوب الفاكهة المعلبة بدون سكر مضاف يتوافق مع كوب من الفاكهة الطازجة.

الفاكهة الطازجة 1- العنب:

كوب من العنب يوفر 16 جرامًا من السكر و 10 % من القيمة اليومية لفيتامين ك.

2- الكريز:

يحتوي الكريز على 13 جرامًا من السكر لكل 100 جرام يوفر كوب من الكرز 17 جرامًا من السكر، و 10 % من القيمة اليومية للألياف ، و 7 % من الاحتياج اليومى للبوتاسيوم ، و 9 % من احتياجات الجسم للنحاس ، و 10 % من حتياجات الجسم لفيتامين سي.

3- المانجو:

تحتوي المانجو على 14 جرامًا من السكر لكل 100 جرام، مما يعني أن الكوب يوفر 23 جرامًا من السكر، كما أنه يصل إلى 10٪ من احتياجاتك اليومية من الألياف ، بالإضافة إلى 67٪ من الاحتياجات اليومية لفيتامين C و 10٪ من فيتامين A و E.

4 - الرمان:

يحتوي الرمان على 14 جرامًا من السكر لكل 100 جرام إذا كنت تأكل كوبًا من الرمان ، فستحصل على 23 جرامًا من السكر ، بالإضافة إلى 25 % من كمية الألياف التى يحتاجها جسمك يومياً، و 20 % من احتياجاتك اليومية من فيتامين C و K.

5 - الموز:

يحتوي الموز على 12 جرامًا من السكر لكل 100 جرام توفر موزة واحدة متوسطة الحجم 14 جرامًا من السكر ، و 10 % من القيمة اليومية للألياف ، وحوالي 10 % من القيمة اليومية للبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي.

6- التوت:

يوجد 10 جرامات من السكر لكل 100 جرام من التوت البري، يوفر الكوب ما يقرب من 15 جرامًا من السكر ، و 13 % من الاحتياجات اليومية للجسم من الألياف ، و 16 % من احتياجات الجسم لفيتامين C ، و 24 % من فيتامين K.