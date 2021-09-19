شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات..نظام دايت لفقدان الوزن الزائد وتقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مراقبة وزنهن، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى تفاقم أعراض الحالة، ولإنقاص الوزن مع متلازمة تكيس المبايض، يجب عليك اختيار الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات والجلوتين ومنتجات الألبان، وبسبب مقاومة الأنسولين المتزايدة لدى النساء المصابات بهذه المشكلة، من الأفضل الحد من السكر.

ووفقا لتقرير لموقع insider تشير التقديرات إلى أن 80٪ من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من زيادة الوزن.

فوائد فقدان الوزن

يساعد على انخفاضًا في أعراض متلازمة تكيس المبايض، بما في ذلك تحسين الخصوبة ، ودورة شهرية أكثر انتظامًا، وتحسين مستويات الأنسولين والكوليسترول، ومنع نمو الشعر الزائد وتقليل الإصابة بحب الشباب.

النظام الغذائي لإنقاص الوزن لمتلازمة تكيس المبايض

لا يوجد نظام غذائي واحد موصى به عالميًا ولكن يبدو أن الأبحاث تشير إلى أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين ومنخفض الكربوهيدرات يعمل باستمرار ليس فقط لفقدان الوزن ولكن أيضًا لتحسين بعض أعراض متلازمة تكيس المبايض.

في دراسة صغيرة نُشرت في Nutrition & Metabolism ، خمس نساء اتبعت نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ،الكيتون النظام الغذائي لمدة ستة أشهر ، فقدوا ما معدله 12 % من وزن الجسم وشهدوا أيضًا تحسنًا في حساسية الأنسولين لديهم ومستويات أقل من هرمون التستوستيرون.

ووجدت دراسة نشرت ع في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية أن النساء ذوات الوزن الزائد والبدناء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض اللائي اتبعن نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية فقدن الوزن على مدى ثلاثة أشهر لكن المجموعة التي تناولت نظامًا غذائيًا منخفض السعرات مع أطعمة غنية بالبروتين وأدنى مؤشر نسبة السكر في الدم شهد أيضًا تحسنًا أفضل في مجالات أخرى ، مثل حساسية الأنسولين.

كما تبين أن النظام الغذائي منخفض الجلوتين والسكر ومنتجات الألبان تساعد في خفض الوزن وغالبًا ما تحسن حب الشباب والحدة العقلية والمزاج.

كما ينصح الخبراء بالالتزام بشرب الماء طوال اليوم بجانب 8-11 حصة من الخضروات الورقية الخضراء يوميًا ، واختيار الدهون الصحية (مثل الأفوكادو أو السلمون) ، وتناول حصة واحدة إلى حصتين فقط من الفاكهة يوميًا بسبب محتوى السكر، عادة ما تزداد مقاومة الأنسولين لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وبالتالي ، لا تتم معالجة السكر بالطريقة نفسها التي يتم بها معالجة السكر لدى النساء اللاتي لا يعانين من مقاومة الأنسولين ، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.