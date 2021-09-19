شكرا لقرائتكم خبر عن الزبادى يخفض ضغط الدم لكبار السن.. اعتمد عليه في نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد ارتفاع ضغط الدم، أمرًا شائعًا ولكنه مرتبط بالحالة الصحية التي إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى مرض مميت، غالبًا ما يُستشهد بالنظام الغذائي كوسيلة لخفض ضغط الدم، وتشير دراسة جديدة إلى أن طعامًا معينًا ساعد في تحسين صحة كبار السن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ديلى إكسبرس.



فوائد الزبادى

يعاني حوالي ثلث البالغين في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أن الكثيرين لن يدركوا ذلك، على الرغم من تأثيره على حوالي 26% من سكان العالم، إلا أن العديد من الأعراض يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، ومع ذلك، هناك إجراءات يمكن لأي شخص اتخاذها لخفض ضغط الدم المرتفع، يمكن أن يساعد تناول الزبادي كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة الألبان الدولية، تم اقتراح النظام الغذائي كوسيلة لخفض ضغط الدم نتيجة لعدة دراسات، في هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات لــ 915 بالغًا، بمتوسط عمر 62 عامًا.



اهمية تناول الزبادى لكبار السن

أشارت الورقة البحثية إلى أن التحليل كشف عن انخفاضات متواضعة ولكنها ذات دلالة إحصائية في ضغط الدم الانقباضي بين أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يتناولون الزبادي.

كانت النتائج قبل وبعد تعديل المتغيرات الأخرى المعروفة بتأثيرها على ضغط الدم، بما في ذلك العمر والجنس والسكري والكوليسترول والمتغيرات الغذائية الأخرى.

وقال الموقع، إذا لم يتم علاجه، فإن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر تعرضك لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا هي فحص ضغط الدم، كما يتم تسجيل ضغط الدم برقمين، الضغط الانقباضي، الرقم الأعلى، هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم، والضغط الانبساطي، وهو الرقم الأقل، هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

وأوضح الموقع، يُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بفحص ضغط الدم كل 5 سنوات على الأقل، سيكون ضغط الدم لدى كل شخص مختلفًا قليلاً، ما يعتبر منخفضًا أو مرتفعًا بالنسبة لك قد يكون أمرًا طبيعيًا بالنسبة لشخص آخر، وفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

إذا كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، يمكن أن يساعد إجراء تغييرات في نمط الحياة في بعض الأحيان في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والمساعدة في خفضه.

قد يشمل ذلك تقليل كمية الملح التي تتناولها وتقليل كمية الكحول، وأضافت هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS أنه يمكنك خفض ضغط الدم عن طريق تقليل الكافيين، قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى تناول دواء أو أكثر لمنع ارتفاع ضغط الدم لديهم، كما إنه من المهم ألا يكون الشاي والقهوة "مصدرك الرئيسي أو الوحيد للسوائل".