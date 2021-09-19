شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الاضطراب ثنائي القطب وكيفية التعرف على الأعراض الرئيسية له؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب ثنائي القطب هو حالة صحية عقلية تتميز بنوبات من الهوس والاكتئاب، يتميز الهوس بمشاعر النشوة أو التهيج أو الطاقة بينما تشمل أعراض الاكتئاب الشعور بالحزن أو التدهور أو انعدام القيمة، ووفقًا لتقرير لموقع insider تقدم السطور التالية كل ما تريد عن معرفته عن هذا الاضطراب.

ما هو الاضطراب ثنائي القطب؟

الاضطراب ثنائي القطب مرض مزمن ومنهك بينما لا يوجد علاج له، مثل العديد من المشاكل الجسدية والنفسية الأخرى، يمكن إدارته بشكل جيد بمساعدة الأدوية والدعم النفسي.

ثلاثة أنواع منفصلة من الاضطراب ثنائي القطب:

ثنائي القطب الأول: يعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب من نمط من نوبات الاكتئاب ونوبات الهوس تستمر نوبات الهوس لديهم 7 أيام على الأقل وتكون أكثر حدة من الأنواع الأخرى حتى أنهم قد يحتاجون إلى الإقامة في المستشفى.

-ثنائي القطب من النوع الثاني: يعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني أيضًا من أنماط الهوس والاكتئاب، لكن نوبات الهوس لديهم أقل حدة من تلك التي تظهر في الاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول.

-اضطراب دوروية المزاج هو حالة مزاجية لا تكون فيها التقلبات المزاجية شديدة مثل تلك التي تظهر عند الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب.

علامات الإصابة باضطراب ثنائي القطب

يبلغ متوسط ​​عمر ظهور الاضطراب الثنائي القطب 25 عامًا، وهو منتشر بشكل متساوٍ بين الجنسين بينما يمكن أن تختلف الأعراض ، فإليك بعض العلامات الأكثر شيوعًا للاضطراب ثنائي القطب:

فترات شديدة من الاكتئاب، مصحوبة بفترات من الطاقة والهوس

يمكن أن تستمر نوبات الهوس ونوبات الاكتئاب في أي مكان من بضع ساعات إلى عدة أسابيع بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب من أعراض قليلة أو معدومة بين نوبات المزاج هذه.

أعراض الهوس ليست دائمًا واضحة أو شديدة، لذلك غالبًا ما يتم تشخيص الأشخاص بشكل خاطئ لسنوات قبل أن يصلوا إلى تقييم وعلاج دقيقين

يعاني أحد أفراد عائلتك أيضًا من اضطراب ثنائي القطب

يُعتقد أن هناك مكونًا وراثيًا لتطوير الاضطراب ثنائي القطب، في حين أن العلماء لم يكتشفوا الجينات المسؤولة عن نقل الاضطراب ثنائي القطب إلى الأطفال ، إلا أن الجينات تعتبر عاملاً هامًا في خطر الإصابة به، تزداد احتمالية الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب إلى 75٪ إذا كان للفرد قريبان من الدرجة الأولى مصابان باضطراب ثنائي القطب.

لديك حالة صحية نفسية أخرى

قد يرتبط الاضطراب ثنائي القطب أيضًا بحالات الصحة العقلية الأخرى يربط المعهد الوطني للصحة العقلية ذلك باضطرابات القلق واضطرابات الأكل واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطرابات تعاطي المخدرات.

الذهان أو الفصام

تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع الذهان وهي الحلقات التي يواجه فيها الشخص صعوبة في التمييز بين ما هو حقيقي وما هو غير ذلك قد تكون مرتبطة بالإصابة باضطراب ثنائي القطب.