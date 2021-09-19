شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ طبق للبطاطس هى المقلية.. تناولها مسلوقة أو مشوية للاستفادة من عناصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة تامارا بورنيتسيفا، خبيرة التغذية الروسية، بمركز البحوث الفدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، عن كمية البطاطس التي يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة، وأفضل طريقة لتحضير أطباقها، وفقا لما ذكرته RIA Novosti



البطاطس المقلية

وتشير الخبيرة الروسية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن البطاطس مادة غذائية، ولكن هناك من عليه تحديد كمية البطاطس التي يتناولها.

وأشارت خبيرة التغذية الروسية إلى أنه "بالنسبة للشخص السليم لا توجد قيود على تناول البطاطس حيث يمكنه تناولها يوميًا دون أي ضرر للجسم، موضحة أن هضم النشا الموجود في البطاطس يستغرق فترة طويلة، ما يمنع حدوث قفزات مفاجئة في مستوى السكر بالدم، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار مستوى النشاط البدني، كما يجب عدم الإفراط بتناول البطاطس مساء".



البطاطس المقلية واضرارها

وأضافت: البطاطس غنية بالنشا والبوتاسيوم والفوسفور والماغنيسيوم والكالسيوم ومجموعة فيتامينات بما فيها فيتامين .C

وأكدت الخبيرة، أن هناك طرقًا معينة لتحضير أطباق البطاطس، تسمح بالحفاظ على أكبر نسبة من المواد الموجودة فيها، موضحة أن "أفضل طرق تحضير البطاطس هي الشواء والسلق دون تقشيرها، لأن توزيع المواد المغذية والمعادن في البطاطس غير متساوٍ، ومعظمها بالقرب من القشرة، لذلك لا ينصح بنقع البطاطس فترة طويلة".

وأوضحت: ومع ذلك هناك أطباق معينة من البطاطس يجب استبعادها من النظام الغذائي، مضيفة أن "أسوأ طبق بطاطس، هو البطاطس المقلية، لأن المعالجة الحرارية تدمر جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن تقريبًا، وبسبب طريقة الطهي هذه، تبقى كمية كبيرة من الدهون في البطاطس".