شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحاليل التشخيصية التي تكشف عن الإصابة بتسمم الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمم الدم مرض خطير يهدد حياة المرضى المصابين به إذا لم يتم تشخيصه مبكراً، وعلى عكس الأمراض أو الحالات مثل مرض السكري أو حصوات الكلى، لا يوجد اختبار واحد لتشخيص الإنتان أو تسمم الدم ومع ذلك، يقوم طبيبك بإجراء التشخيص من خلال تقييم الأعراض والتاريخ والاختبارات الأخرى، ويمكن أن يؤدي هذا بعد ذلك إلى أن يشتبه طبيبك في إصابتك بالإنتان، وفقا لتقرير لموقع healthline.

بعض الاختبارات التي تساعد في تحديد الاصابه بتسمم الدم

تُظهر اختبارات الدم لمقدمي الرعاية الصحية أشياء كثيرة عن جسمك، من احتمالية الإصابة بالعدوى إلى مدى كفاءة عمل أعضاء الجسم هذه بعض اختبارات الدم الأكثر شيوعًا للمرضى الذين تظهر عليهم علامات وأعراض تعفن الدم المحتملة لا يمكن لأي من هذه الاختبارات تشخيص تعفن الدم، ولكن عندما يتم دمج نتائج الاختبار مع معلومات حول مرضك والفحص البدني، يمكن أن تساعد طبيبك في تحديد ما إذا كنت مصابًا بالإنتان:

اختبار تعداد الدم الكامل CBC هو اختبار دم شائع، يقيس عدد خلايا الدم البيضاء المنتشرة في الدم، من بين أمور أخرى تحارب خلايا الدم البيضاء البكتيريا والفيروسات والكائنات الحية الأخرى التي يعتبرها جسمك خطرًا قد يعني وجود كمية أكبر من الطبيعي من كرات الدم البيضاء في دمك أنك مصاب بعدوى لكن القليل جدًا من كرات الدم البيضاء يمكن أن يشير إلى أنك معرض لخطر الإصابة بعدوى.

-قياس حمض اللاكتيك: قد تنتج أعضائك حمض اللاكتيك عندما لا تتلقى ما يكفي من الأكسجين يمكن أن يؤدي ذلك إلى ممارسة الرياضة الشديدة ، أو قصور القلب ، أو الإصابة بعدوى خطيرة ، من بين حالات أخرى يمكن أن يكون ارتفاع مستوى حمض اللاكتيك الناتج عن العدوى دليلًا مهمًا على إصابتك بتسمم الدم.

بروتين سي التفاعلي (CRP): ينتج جسمك بروتين سي التفاعلي ينتج عندما يكون هناك التهاب. يمكن أن تسبب العديد من الحالات الالتهاب ، بما في ذلك الالتهابات.

مزرعه الدم: اختبار مزرعة الدم يحاول تحديد نوع البكتيريا أو الفطريات التي تسبب العدوى في الدم يتم جمع مزارع الدم بشكل منفصل عن اختبارات الدم الأخرى. عادة ما يتم أخذها أكثر من مرة من عروق مختلفة. قد يستغرق الحصول على نتائج مزرعة الدم عدة أيام.

زمن البروثرومبين PTT ، وعدد الصفائح الدموية و d-dimer : يمكن أن يكون للإنتان آثار خطيرة على تخثر الدم داخل الجسم. إذا كان ضغط PTT مرتفعًا جدًا ، فقد يشير ذلك إلى أن دمك لا يتخثر جيدًا الصفائح الدموية عبارة عن خلايا صغيرة في الدم تساعد على تكوين جلطات الدم إذا كان عدد الصفائح الدموية منخفضًا جدًا ، فقد يعني ذلك أن جسمك يقوم بتكوين العديد من الجلطات غير المرئية في الأوعية الدقيقة في جميع أنحاء جسمك يمكن أن يكون هذا علامة مهمة للإنتان.

يشير اختبار d-dimer أيضًا إلى أن تخثر الدم يحدث في جسمك. يمكن أن يكون مستوى d-dimer مرتفعًا إذا كان لديك جلطة واحدة كبيرة ، أو يمكن أن يكون مرتفعًا إذا كان جسمك يصنع العديد من الجلطات الصغيرة ، كما يحدث في تعفن الدم.