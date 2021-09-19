شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الصيام يحميك من العدوى فى ظل جائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة كولومبيا الأمريكية عن قدرة الصيام في حمايتك من العدوى في ظل تفشى جائحة فيروس كورونا، وظهور متغيرات جديدة ناشئة عن الفيروس، حيث تبين أنه يدعم الجسم نفسه للحماية من العدوى ضد أي فيروس يحاول مهاجمة الجسم، وذلك وفقًا لما ورد في موقع إكسبريس.

وركز الباحثون على فوائد اتباع نظام غذائى يعتمد على الصيام خلال يومك، وبجانب دوره في فقدان الوزن وانخفاض ضغط الدم وضبط مستويات السكرى داخل مجرى الدم، بجانب خفض مستويات الكولسترول.

وأجرى الباحثون تجربة على بعض نماذج الفئران للكشف عن فوائد الصيام ومدى دوره في تعزيز الجهاز المناعى للجسم في معركته مع الأمراض والفيروسات المختلفة، فقد توصلت الدراسة أن عندما يصاب البشر أو الحيوانات بعدوى ما يفقدون شهيتهم، فبعد حرمان الفئران من الطعام لمدة 48 ساعة تمت اصابتهم عن طريق الفم بعدوى السالمونيلا المعوية، وهي بكتيريا مسؤولة عن نسبة عالية من حالات التهاب المعدة والأمعاء لدى البشر، في حين تم إصابة مجموعة أخرى من الفئران بنفس العدوى لكنهم لم يخضعوا للصيام على الإطلاق.

وجد الباحثون أن الفئران التي صامت لديها علامات أقل للعدوى البكتيرية وقليل جدًا من تلف الأنسجة المعوية مقارنة بالفئران التي لم تنقطع عن الطعام، مما يشير إلى أهمية الصيام وتأثيره على تعزيز الاستجابات المناعية لجسم الإنسان.

وفسر الباحثون أن آثار الصيام في تعزيز الجهاز المناعى ترجع إلى التغيرات التي يحدثها في ميكروبيومات أمعاء الحيوانات، حيث تبين أن الميكروبيوم يحبس العناصر الغذائية التي تبقى عندما يكون الطعام محدودًا، وهذا يمنع مسببات الأمراض من اكتساب الطاقة التي يحتاجونها للإصابة.