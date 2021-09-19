تطوير دواء قد يحد من وفيات سرطان الثدي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، عن تطوير دواء لمرض سرطان الثدي، إذ يقلل من خطر الوفاء أو تفاقم الأعراض بنسبة 72 في المئة مقارنة بالعلاج الحالي، وذلك بعد أن نجحت في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت شركة الأدوية البريطانية إن نتائج تجربتها على دواء إنهيرتو (Enhertu) الجديد كانت “رائدة”، حيث أظهرت “اتجاها قويا نحو تعزيز قدرة البقاء على قيد الحياة في ظل المرض”، وفقا لما نشرته صحيفة “الأندبندنت”.

واعتمدت التجربة على حوالى 500 مريض يخضعون لعلاج آخر، وذلك في آسيا، أوروبا، أميركا الشمالية، أوقيانوسيا، وأميركا الجنوبية.

وأوضحت الشركة أن فعالية الدواء عالية، لاسيما أن غالبية المرضى الذين عولجوا بإنهيرتو “ظلوا على قيد الحياة بعد 12 شهرا (94.1 في المئة) مقارنة بـ 85.9 في المئة من المرضى الذين عولجوا باستخدام دواء trastuzumab emtansine (T-DM1) التقليدي”.

بدورها، قالت سوزان جالبريث، نائبة الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في علم الأورام بالشركة: “تمثل هذه البيانات غير المسبوقة تحولا نموذجيا محتملا في علاج سرطان الثدي النقيلي الإيجابي HER2”.

بالإضافة إلى ذلك، لفت خافيير كورتيس، من المركز الدولي لسرطان الثدي في برشلونة، إلى أن “المرضى الذين عولجوا سابقا من سرطان الثدي النقيلي الإيجابي HER2 يعانون بالعادة من عودة تطور المرض في أقل من عام، ولكن إنهيرتو قد يصبح المعيار الجديد للرعاية لأولئك الذين سبق أن عولجوا من هذا النوع من السرطان”.