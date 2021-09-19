الفئات “الأكثر عرضة” للإصابة بكورونا حتى بعد التطعيم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 3 ساعات

تتواصل الدراسات حول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع انتشار سلالات أكثر فتكا وأسرع انتشارا.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة، مثل متلازمة داون والخرف، هم من بين “الأكثر عرضة” للإصابة بكورونا، حتى بعد التطعيم.

واستندت الدراسة، التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، على بيانات من أكثر من 6.9 مليون بالغ تم تطعيمهم، ومنهم 5.2 مليون تلقوا جرعتين.

وبينت أنه على الرغم من أن التطعيم يوفر حماية قوية مضادة للفيروس، ويقلل من الحاجة للاستشفاء، إلا أن بعض المجموعات “لا تزال في خطر”، وقد تستفيد من جرعات اللقاح المعززة، والعلاجات بالأجسام المضادة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون، يرتفع عندهم خطر الوفاة بكورونا بنحو 13 مرة مقارنة بالآخرين، حتى بعد التطعيم.

كما تبين أن الأشخاص المصابين بالخرف ومرض باركنسون، يرتفع عندهم خطر الوفاة بكورونا مرتين، حتى لو تم تطعيمهم.

وتقول كارول كوبلاند، أستاذة الإحصاء الطبي بجامعة نوتنغهام والباحثة في جامعة أكسفورد: “بشكل عام، تكون المخاطر أقل بكثير مما كانت عليه قبل التطعيم، لكن لا تزال هناك فوارق” بين المرضى وغيرهم.