مشروب عجيب لحرق دهون البطن والفخذين والارداف

بيروت - نادين محمد - إليك هذه الوصفة المتوارثة عن الأجداد لحرق الدهون دون أن تجوّعي نفسك باتباع أنظمة غذائية قاسية! والسر هو: مزيج الزنجبيل. وهذه الوصفة التقليدية القديمة مثبتة الفعالية وخصوصاً لتنحيف الأرداف والفخذين والبطن.

اسكبي في وعاء لتر ونصف من الماء وأضيفي إليه جذور الزنجبيل مقطعة إلى قطع. اتركي المزيج يغلي ثم خففي الحرارة واتركيه يغلي مدة 15 دقيقة أخرى وبعد مضي هذا الوقت انزليه عن النار واتركيه يبرد، واشربيه خلال النهار(على الأقل لتر واحد في اليوم).

ماذا يفعل هذا الشراب: