نسف دهون البطن في 12 يوماً برجيم الموز والقرفة 

بيروت - نادين محمد - يمكن بعض الحميات المؤقتة ان تساعد على نسف دهون البطن بسرعة مذهلة. ومنها رجيم الموز والقرفة الذي يساهم في الحصول على بطن مسطح في 12 يوماً. كما انه يحمي صحة القلب ويحد من خطر الاصابة بمرض السكري وببعض انواع السرطان. وذكرت مجلة التغذية الاميركية ان احتواء الموز على نسبة مرتفعة من الالياف يعزز الشعور بالشبع ويمنع الرغبة في تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. وهذا ابرز ما يجب معرفته من معلومات عن طريقة نسف دهون البطن بهذا الرجيم.



قبل معرفة كيفية نسف دهون البطن برجيم الموز والقرفة من المهم التعرف على ابرز الفوائد التي يمنحها هذا النظام للجسم.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة وتحمي من تلف الدماغ والسرطان.

- يساهم في الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ويحمي بالتالي صحة القلب والشرايين.

- يعتبر مناسباً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بسبب احتوائه على القرفة التي تعمل على خفض مستوى السكر في الدم.

- يساهم في محاربة الالتهابات وخصوصاً في مناطق المفاصل.

برنامج الرجيم



يمكن تطبيق برنامج رجيم القرفة والموز لمدة 12 يوماً لا اكثر. وبعد ذلك لا بد من تحقيق افضل نتيجة وهي حرق الدهون التي تتراكم في منطقة البطن والحصول على بطن مسطح تماماً.

اليوم الأول



الفطور. كوب من الزبادي غيرالمحلى مع القليل من الشوفان والقرفة، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع كوب من شوربة العدس غير الدسمة.

وجبة خفيفة. كوب من مخفوق الموز مع القرفة والقليل من العسل.

العشاء. طبق متوسط الحجم من الخضار المشوية، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم.

اليوم الثاني

الفطور: بيضتان مسلوقتان من دون ملح، ثمرة موز.

الغداء. طبق متوسط الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة أو المطهوة في الفرن، كوب من الزبادي مع رشة قرفة.

وجبة خفيفة. ثمرتان مقطعتان من الموز مع رشة قرفة.

العشاء. طبق متوسط الحجم من الفول المدمس، قطعة صغيرة من الخبز المحمص الكامل، ثمرة موز.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من الزبادي غير المحلى وخفيف الدسم مع الفواكه وحبوب الفطور.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز مع شريحة صغيرة من لحم الحبش وقطع خيار وطماطم.

وجبة خفيفة. كوب متوسط الحجم من مخفوق الموز مع القرفة.

العشاء. طبق من شوربة غير دسمة، طبق صغير من الجمبري المحضر بطريقة صحية مع الخضار المطهوة على البخار.

اليوم الرابع

الفطور. طبق صغير من الجبنة قليلة الدسم مع رشة من القرفة، كوب شاي غير محلى.

الغداء. 3 شرحات صغيرة من اللحم المشوي من دون دهون مع الأعشاب المنكهة، طبق من السلطة مع صلصة خفيفة.

وجبة خفيفة. طبق من شرحات الموز مع رشة من القرفة والقليل من العسل.

العشاء. طبق خضار مطهوة على البخار مع قطعة صغيرة من الخبز المحمص.

اليوم الخامس

الفطور. كوب من الزبادي غير المحلى مع الشوفان والقرفة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دهون ، كوب من مخفوق الموز.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي مع اعواد القرفة من دون سكر.

العشاء. طبق من الخضار المشوية مع قطعة متوسطة الججم من الخبز الاسمر.

اليوم السادس

الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من الزبادي غير المحلى مع رشة قرفة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السلمون المدخن، قطع من البروكولي والقرنبيط المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. طبق من قطع الموز مع القرفة.

العشاء. قطعة من التوست المحمص الكامل، طبق متوسط الحجم من الخضار المشوية.

اليوم السابع

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، كوب من الزبادي غير المحلى بالموز والقرفة.

الغداء. طبق من السلطة مع سلطة خفيفة مع الافوكادو والفطر، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. كوب متوسط الحجم من مخفوق الموز والقرفة مع ملعقة صغيرة من العسل.

العشاء. طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار، حبة بطاطا مشوية او مسلوقة، كوب من خلاصة نباتية.



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اليوم الثامن

الفطور. بيضتان مسلوقتان، كوب من الزبادي غير المحلى مع الشوفان والموز والقرفة.

الغداء. طبق سلطة مشكلة، قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي.

وجبة خفيفة. شرحات موز مع رشة قرفة.

العشاء. قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم مع القرفة، قطعة خبز صغيرة، كوب من الشاي غير المحلى.

اليوم التاسع



الفطور. قطعة من التوست المحمص، ملعقة طعام من زبدة الفستق مع حبة تفاح.

الغداء. سلطة مشكلة مع عصير اليمون وزيت الزيتون، طبق متوسط الحجم من العدس المطهو مع الارز.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي غير المحلى، كوب من الزبادي من دون سكر مع الشوفان والموز والقرفة.

العشاء. طبق صغير من المعكرونة، طبق خضار مطهوة على البخار او مشوية.

اليوم العاشر



الفطور. كوب من الزبادي غيرالمحلى مع بذور الكتان والموز والقرفة، كوب من القهوة أو الشاي من دون تحلية.

الغداء. قطعة من الخبز الكامل، طبق متوسط الحجم من شوربة من دون دسم، حبتا بطاطا صغيرتان مشويتان او مسلوقتان من دون ملح.

وجبة خفيفة. طبق يحتوي على قطع موز مع رشة قرفة وملعقة عسل صغيرة.

العشاء. طبق متوسط الحجم من الفاصولياء المطهوة بطريقة صحية مع ملعقتي طعام من الارز البني.

اليوم الحادي عشر



الفطور. قطعة صغيرة من الخبز المحمص الكامل، كوب من الزبادي من دون سكر مع بذور الشوفان والموز ورشة قرفة.

الغداء. كوب كبير من شوربة قليلة الدسم، شريحتان صغيرتان من الدجاج المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. مخفوق يحتوي على الموز والقرفة.

العشاء. طبق سلطة متوسط الحجم، قطعة صغيرة من جبنة خفيفة الدسم مع القليل من زيت الزيتون والاعشاب المنكهة.

اليوم الاخير

الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، كوب من الحليب مع حبوب الفطور، ثمرة موز مع رشة قرفة.

الغداء. طبق صغير من شرحات الحبش المشوية، طبق سلطة.

وجبة خفيفة. قطع ثمرتي موز مع رشة قرفة.

العشاء. شوربة قليلة الدسم، كوب من الشاي بالقرفة. وبعد الانتهاء من هذا الرجيم سيلاحظ انه تم نسف دهون البطن. لكن بعد هذا يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة والسكر مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

