وصفات فعالة بدون تعب للتخلص من الكرش والأرداف

بيروت - نادين محمد - التخلص من تراكم الدهون في منطقة البطن والارداف من الأمور الصعبة التي يسهل التخلص منها وتحتاجين إلى بعض الوصفات الطبيعية لتفتيت دهون البطن والأرداف.

خلطة الشبة البيضاء وزيت الزيتون لشد ترهلات البطن والارداف

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من الشبة البيضاء و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من ماء الورد جيدا وضعي الخليط علي البطن والارداف ودلكي حتي تشعري بسخونة طفيفة ولفي الخليط بالرول البلاستيكي واتركي الخليط لمدة ساعتين واغسلي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

طريقة التحضير والاستعمال

اغلي كوب ماء مع 3 ملاعق من الزنجبيل المبشورجيدا لمدة 5 دقائق علي نار متوسطة ثم صفيه وضعي المكونات التالية 3 ملاعق كبيرة من كريم الجلسوليد و2 ملعقة كبيرة ماء الورد و3 ملاعق كبيرة من خل التفاح و4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز وامزجي المكونات جيدا وضعي الخليط علي البطن والارداف ودلكي لمدة 5 دقائق واتركي الخليط لمدة ساعتين واغسلي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي ربع كوب من القهوة ونصف ملعقة صغيرة من القرفة وربع كوب من السكر البني و2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند السائل واخلطيهم جيدا وضعي الخليط علي البطن والارداف لمدة 3 دقائق واغسلي الخليط بالماء الدافئ وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

خلطة زيت اللوز وزيت الزيتون لشد ونحت البطن والارداف

طريقة التحضير والاستعمال

امزجي ملعقة كبيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الزنجبيل وملعقة كبيرة من زيت خل التفاح وامزجيهم جيدا وضعي الخليط علي الكرش الفخذين ودلكي لمدة 5 دقائق واتركي الخليط لمدة ساعتين واغسلي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

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