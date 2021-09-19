4 أنواع من الفواكه لا ترمى قشورها بعد اليوم

بيروت - نادين محمد -

فوائد واستخدامات عديدة لقشور بعض الفواكه والخضروات، فهي يجب أن تكون جزءاً مهماً من نظامك الغذائي، لكن الكثير من الناس لا يدركون حقيقة أن قشورها أيضاً غنية بالمكونات الكيميائية النباتية مثل الألياف الغذائية والفلافونويد والفيتامينات والمعادن.

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وفقاً لدراسة نشرها موقع بولد سكاي الهندي، فإن قشور بعض الفواكه والخضروات مثل الليمون والتفاح والمانجو تحتوي على حوالي 15 في المائة من المركبات الفينولية أعلى من الفاكهة نفسها إليك 4 أنواع من الفاكهة لا ترمي قشورها بعد اليوم.

1. قشر البرتقال

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مصدر غني بالألياف (البكتين) والمركبات الفينولية مثل الفلافونويد الفلافانول والأحماض الفينولية والفلافونات، والتي لها خصائص مختلفة مثل مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات.

الاستخدامات

يمكن إضافته إلى الشاي، كما أنه يفرك على الجلد لصد البعوض ويستخدم كمقشر للجسم.

2. التفاح

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وفقاً لدراسة، تحتوي قشور التفاح على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتشين وحمض الكلوروجينيك والبروسيانيدين والإبيكاتشين والكيرسيتين بكميات أعلى مقارنة بلحمها.

كما أن المركبات الفينولية الموجودة في قشور التفاح تزيد بحوالي 2-6 مرات عن لبها. قد يساعد التفاح في الوقاية من مجموعة من الأمراض المزمنة والالتهابية عند تناوله مع التقشير.

الاستخدامات

يمكن استخدامه لتحضير خل التفاح محلي الصنع، كما أنه يضاف إلى العصائر

يمكن أن يجفف ويطحن ويوضع على الوجه.

3. الليمون

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أظهرت دراسة أن قشر الليمون يمكن أن يؤثر إيجاباً على الأطفال والمراهقين المصابين بالسمنة ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري في مراحل لاحقة.

قشور الليمون غنية بفيتامين C والفلافونويد المعروفين باحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات. قد تساعد المركبات في تقليل الالتهاب واختلال وظائف الخلايا.

الاستخدامات

يضاف إلى الشاي. يستخدم لتطهير البشرة أو لتفتيح اسمرار منطقة الإبط. يفرك على فروة الرأس لعلاج الالتهابات الفطرية أو البكتيرية أو غيرها من أمراض فروة الرأس، يخلط مع الفلفل لتحضير الليمون والفلفل، توابل لذيذة للأطعمة.

4. الموز

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يحمل قشر الموز حوالي 40 في المائة من إجمالي وزن الفاكهة فهو مصدر غني للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان مثل البكتين، السليلوز، اللجنين وhemicelluloses والنشا المقاوم، والتي لها العديد من الفوائد المعدية المعوية للإنسان. يحتوي قشر الموز أيضاً على مضادات الأكسدة الحيوية مثل الكاروتينات والأحماض الفينولية ومضادات الأكسدة.

الاستخدامات

يستخدم كمرطب رائع لإدارة الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية. يفرك على الشعر ليجعله ناعماً ولامعاً. يفرك على الأسنان لتبييضها. قد يقلل من حروق الشمس وعض الحشرات والحكة.

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