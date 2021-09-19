دبي تصدر دليلا إرشاديا إكلينيكيا لدعم ذوي اضطراب طيف التوحد

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

أصدرت حكومة دبي، في إطار اهتمامها الكبير بتوفير أفضل عوامل الدعم لأصحاب الهمم، دليل دبي الإرشادي الإكلينيكي لذوي اضطراب طيف التوحد من فئة الأطفال واليافعين "الفئة العمرية الممتدة منذ الولادة إلى 18 عام"، وذلك في خطوة مهمة للإمارة في مجال تعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة، التي توفرها لأصحاب الهمم بشكل عام، ولذوي اضطراب طيف التوحد على وجه التحديد.



ويضمن الدليل توحيد إجراءات وآليات الكشف المبكر، والتدخل المبكر، وتكامل طرق وبروتوكولات العلاج، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية لضمان حصول هذه الفئة على فرص متكافئة في التعليم، والصحة، والتوظيف، وغيرها من نواحي العيش الكريم.

ويتوافق الدليل في رسالته وأهدافه ونطاق تنفيذه مع الدعوات المتجددة لمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت فيها المنظمة على أهمية سعي الحكومات حول العالم نحو توفير سياسات ونظم وأدلة إرشادية لتحسين جودة حياة ذوي اضطراب طيف التوحد، وتمكينهم من جميع السبل المعززة لصحتهم وعافيتهم، وخاصة مع تقديرات المنظمة لمعدلات الإصابة بهذه الاضطرابات التي تصل إلى شخص واحد من كل 160شخصا على مستوى العالم.

وتأتي أهمية دليل دبي الإرشادي الإكلينيكي، في كونه أداة رئيسة لاتخاذ القرارات وتطوير السياسات المتعلقة بذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب كونه أداة مهمة لتوجيه وإرشاد مقدمي الرعاية الصحية وعائلات ذوي اضطراب طيف التوحد، لمساعدة الأطفال واليافعين على تجاوز التحديات والظروف الصحية التي تواجههم، بما يحقق دمجهم ويضمن تفاعلهم في المجتمع.