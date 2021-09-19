شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن هذه الأطعمة لمنع ظهور حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من المشاكل الجلدية الشائعة، وعلى الرغم من أن هناك عوامل متعددة يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب، إلا أن نظامك الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تفاقم أو ظهور حب الشباب، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي تسبب ظهور حب الشباب، بحسب موقع " healthshots".

عاداتنا الغذائية تؤثر على بشرتنا، حيث يمكن أن تزيد الخيارات الغذائية الخاطئة من خطر ظهور حب الشباب، علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب هذه الأطعمة أيضًا الاحمرار وعدم الراحة والندوب.

العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب

يمكن أن تزداد فرص ظهور حب الشباب نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون بما في ذلك الحليب واللحوم والأطعمة والمشروبات السكرية.

عندما تتحلل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات، فإنها يمكن أن تسبب ارتفاعًا في عامل نمو الأنسولين، وهذا يمنع الوحدات الشعرية الدهنية، والتي هي أساسًا الغدد التي تفرز الزيت على الوجه.

إذا كان لدى شخص ما بشرة دهنية، فإن لديه وحدات دهنية شحمية مفرطة النشاط وقد يجدون أنه عندما يستهلكون أطعمة معينة أو يضعون مستحضرات تجميل معينة على وجوههم، فإن بشرتهم تتفاعل بشكل مختلف، مقارنة بشخص لديه بشرة جافة.

عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بسرعة، فإنها تتسبب في إفراز الجسم لهرمون يسمى الأنسولين.

وجود الأنسولين الزائد في الدم يمكن أن يتسبب في إنتاج الغدد الدهنية المزيد من الزيت، مما يزيد من خطر ظهور حب الشباب.

5 أطعمة يجب تجنبها لمنع ظهور حب الشباب1. الحبوب المكررة والسكر

يميل الأشخاص المصابون بحب الشباب إلى استهلاك المزيد من الحبوب المكررة والسكر، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في مستويات الأنسولين في الجسم ويمكن أن تؤدي إلى انتشار حب الشباب.

الأطعمة مثل المعكرونة والأرز الأبيض والخبز الأبيض والسكر تتكون من تأثيرات منتجة للأنسولين، وتعتبر من الكربوهيدرات عالية السكر في الدم إنها مصنوعة من السكريات البسيطة، وبالتالي يمكن أن تزيد من خطر انتشار حب الشباب.

2. منتجات الألبان

يعد استهلاك منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي كامل الدسم والحليب والآيس كريم السبب الرئيسي وراء ظهور حب الشباب.

تحتوي منتجات الألبان على الكازين، والذي يُعتقد أنه يرفع مستويات بعض الهرمونات المرتبطة بزيادة إنتاج الزهم، وهي المادة الدهنية التي تنتجها بشرتنا، والتي بدورها مرتبط بتطور حب الشباب.

3. الشوكولاتة

تناول الكثير من الشوكولاتة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بحب الشباب وذلك لأن الشوكولاتة مليئة بالكاكاو والحليب والسكر، والتي يمكن أن تتداخل مع جهاز المناعة لديك ونتيجة لذلك تسبب البثور.

4. الأطعمة التى تطلق نسبة عالية من السكر فى الدم

وفقًا لـ Harvard Health Publishing، فإن الأطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي وهى الأطعمة التى تطلق نسبة عالية من السكر فى الدم مثل:الكربوهيدرات المكررة، التى تميل إلى زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة ويمكن أن يؤدي هذا الارتفاع إلى سلسلة من التأثيرات التي تزيد الالتهاب يؤدي هذا إلى إنتاج الجلد المزيد من الزيت وسد المسام، مما يمهد الطريق لحب الشباب.

5. الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 6

الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 6 الدهنية مرتبطة أيضًا بحب الشباب لأنها تزيد مستويات الالتهاب في الجسم وبالتالي البشرة.