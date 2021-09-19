شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب الأذن الوسطى المصلي وأوجه اختلافه عن عدوى الأذن الآخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون التهابات الأذن مزعجة للغاية وسريعة ، وهناك عدد كبير من الناس يهملون التهاب الأذن لسنوات ولا يعتنون بها مثل أجزاء الجسم الأخرى، والتى قد يؤدي إلى مشاكل معينة في أذنك والتي قد تستغرق عدة أشهر للعلاج، أحد هذه الحالات هو التهاب الأذن الوسطى المصلى، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، هذه حالة في الأذن تختلف عن الأنواع الأخرى من التهابات الأذن، وهو أكثر وضوحًا بين الأطفال ويترك مخاطًا أو سائلًا مصفرًا بالقرب من الأذن الوسطى.

التهاب الأذن الوسطى المصلي هو مرض لا تعمل فيه قناة استاكيوس بشكل صحيح مما يؤثر على الأنابيب السمعية ، مما يجعل من الصعب تصريف السوائل بشكل طبيعي. اليوم سوف نتعرف على مشكلة الأذن هذه ونفهم كيف تختلف عن التهابات الأذن الأخرى.

ما الذي يسبب التهاب الأذن الوسطى المصلي عند الأطفال؟

التهاب الأذن الوسطى المصلى يختلف عن التهاب الأذن الوسطى، يحدث التهاب الأذن الوسطى بسبب فيروس يصيب طبلة الأذن لدى الأطفال ويلتهب، يحدث هذا بشكل أكبر للأطفال لأن لديهم مناعة منخفضة مقارنة بالبالغين، والأطفال أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات وهذا يحدث عادة حتى بلوغهم سن 3 سنوات. لا يحتاج معظم الأطفال الذين يعانون من عدوى الأذن هذه إلى مساعدة طبية جادة ويمكن علاجها باستخدام بعض الأدوية وقطرات الأذن للشفاء من العدوى، الجزء الحاسم هو أنه إذا كان طفلك يعاني من الحمى أو يعاني من ألم مستمر في الأذنين ، فاستشر خبيرًا للعلاج الطبي.

الفرق بين التهاب الأذن الوسطى والتهابات الأذن الأخرى

الاختلاف الرئيسي بين التهاب الأذن الوسطى والتهابات الأذن الأخرى هو أن معظم الالتهابات الأخرى ناتجة عن عدوى بكتيرية داخل الأذن بينما يحدث هذا بسبب الفيروس، يختلف معدل الالتهاب أيضًا عن عدوى الأذن الأخرى ؛ ينتشر هذا بسرعة أكبر ويعطي ألمًا مستمرًا.

تؤدي التهابات الأذن الأخرى إلى الشعور بالألم في فترات زمنية معينة أو في وضع معين، كما تحدث عدوى التهاب الأذن الوسطى في الشتاء وأوائل الربيع حيث يكون الفيروس الذي يصيب الأذن أكثر بروزًا في درجة الحرارة هذه ، ويمكن أن تحدث التهابات الأذن الأخرى في أي وقت من السنة.

أعراض التهاب الأذن الوسطى المصلي

نظرًا لوجود العديد من التهابات الأذن الوسطى، يمكن أن تختلف الأعراض وفقًا لأنواع التهاب الأذن الوسطى، وإذا كان طفلك يعاني من هذه الأعراض، فقد يكون يعاني من التهاب في الأذن الوسطى:

ألم الأذن

التهيج

صعوبة النوم

شد الأذنين

إفرازات صفراء من الأذنين

فقدان التوازن

استفراغ و غثيان

ازدحام

إسهال

قلة الشهية

عوامل الخطر لالتهاب الأذن الوسطى المصلي

قد يزداد خطر الإصابة بالعدوى عندما لا يتم حل مشكلة الأذن عن طريق قطرات الأذن أو الأدوية. وذلك لأن آذان الأطفال يمكن أن تلتهب لدرجة أنهم قد يعانون من أمراض ومشاكل صحية أخرى بسبب ذلك، التهاب الأذن الوسطى هو مشكلة الأذن المصابة بالفيروس ، وبالتالي فإن العدوى الفيروسية تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم والدماغ.