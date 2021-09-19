4 علامات حول العين قد تكون أعراضاً لجلطة دماغية.. ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

تعتبر الجلطة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم، ولكن حالات الوفاة بها لا تتميز جميعها بأعراض ظاهرة.

وحذر العلماء من أن الأعراض العابرة لجلطة دماغية صغيرة يمكن أن تكون دليلاً على سكتة دماغية أكثر خطورة.

وأشارت التقديرات إلى أن شخصاً واحداً من كل ثلاثة أشخاص مصاب بجلطة دماغية صغيرة، سيتعرض في النهاية لحادث حاد، ومع ذلك، فإن تأثير هجوم عابر على الدماغ يمكن أن يكون ضارًا مثل الجلطة الدماغية الشديدة. علاوة على ذلك، غالبًا ما لا يتم اكتشاف النوبات العابرة في فحوصات الدماغ.

وحذرت الدكتورة إخصائية البصريات ورئيسة الأبحاث في مستشفى العيون المتخصص “أوبتجرا أي هيلث كار”، كلير أودونيل، من أن 4 علامات حول العين قد تكون أعراضًا لجلطة دماغية صغيرة.

الفقدان المفاجئ للرؤية في إحدى العينين

وأوضحت الدكتورة أودونيل أن الجلطة الدماغية تحدث عندما ينقطع فجأة تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، لافتة إلى أنها حالة طارئة؛ وفقدان البصر هو واحد من عدد من الأعراض.

عدم القدرة على أداء المهام اليومية

يمكن أن يؤدي التدهور في المهارات المعرفية إلى تغيير شديد في قدرة الفرد على أداء المهام اليومية.

ارتفاع ضغط العينين

وأكدت الدكتورة أودونيل أنه ونظرًا لأن العين هي الجزء الوحيد من الجسم التي يمكننا النظر مباشرة إلى أوعيته ومتابعة أي تغييرات، فإن أخصائيي البصريات قادرون على اكتشاف علامات ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطر معروف للجلطة الدماغية.

ظهور الظلال والهلوسة البصرية

وأشارت الدكتورة أودونيل إلى أن ظهور الهلوسة والظلال، يعد إحدى تلك العلامات، حيث يحدث عندما يرى الأشخاص الظلال أو الأشكال أو الأشياء المتحركة التي تظهر في المنطقة المتأثرة من المجال البصري.