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القاهرة - سامية سيد - أصبح تناقص المناعة بمرور الوقت بعد الحصول على لقاحات كورونا مشكلة كبيرة بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، حيث أصبح المزيد من الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، حتى بعد التطعيم، كما تُعزى نسبة كبيرة من حالات الإصابة بعد التطعيم، التي ظهرت بسبب متغير دلتا لكورونا، إلى انخفاض الدفاعات المناعية بعد مرور الوقت على تلقى لقاحات كورونا، وهو ما جعل العلماء يسعون لإعطاء جرعات معززة للقاح، في هذا التقرير نتعرف على هل هل يعطي خلط لقاحات كورونا مناعة أفضل من اللقاحات المعززة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

س: ما الذي يثير القلق بشأن تراجع المناعة ضد فيروس كورونا بعد اللقاحات؟

بينما تمت دراسة لقاحات كورونا لتكون مفيدة في تقليل احتمالات الإصابة بمتغيرات كورونا وشدتها ومخاطر الوفاة، فقد لوحظ بشكل متزايد أن التأثيرات المناعية الناتجة عن اللقاحات ليست طويلة الأمد، أو يمكن أن تتلاشى بمرور الوقت، مما قد يزيد من إصابة الفرد.

والعديد من لقاحات كورونا يمكن أن تتلاشى في غضون بضعة أشهر بعد التلقي، وتكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لشخص يعاني من نقص المناعة، أو تم تطعيمه العام الماضي. يمكن أن يؤدي انخفاض المناعة إلى تقليل الفعالية والاستجابة الوقائية.

س: ما الفرق بين خلط لقاحات كورونا والجرعات المعززة؟

كانت هناك العديد من الاستراتيجيات التي يتم النظر فيها لرفع مستوى الحماية المناعية التي توفرها لقاحات كورونا الحالية، بما في ذلك الجدول الزمني الذي يمكن أن تستمر فيه مناعة اللقاح، أي يمكن للأجسام المضادة الاصطناعية أن تستمر.

من بين هذه الدراسات السريرية العديدة التي تهدف إلى دراسة فعالية واستخدام لقاح كورونا المعزز والمختلط.

تتم دراسة التطعيم المعزز، الذي يأخذ في الاعتبار تطبيق جرعات إضافية من كورونا، ويتم استخدامه في العديد من الدول، حيث بدأت حملات التطعيم في وقت مبكر.

يتم استخدام الجرعات المعززة أو الثالثة من كورونا لتحفيز استجابة الجسم المضاد ضد العامل الممرض وهي جرعات من نفس اللقاح.

على عكس اللقاحات المعززة، فإن المزج والمطابقة بين لقاحات كورونا هو مفهوم يتم فيه استخدام جرعتين من لقاحين مختلفين لزيادة استجابة مناعية قوية يمكن تحملها.

بينما تم استخدامه في حالات معزولة (أو في حالات عرضية على مستوى العالم)، اقترح الباحثون أن خلط لقاحات كورونا المختلفة يمكن أن يخلق استجابة مناعية مستدامة ومعززة.

في حين أن الجرعات المعززة مطلوبة من نفس اللقاح، فإن خلط اللقاحات يعمل على مجموعة من نماذج اللقاح، أيهما قد يكون مناسبًا.

س: ما مدى فعالية حقن لقاح كورونا المعززة؟

التطعيم المعزز، الذي بدأ استخدامه في بعض البلدان حتى الآن ، تمت مناقشته ومناقشته على نطاق واسع.

على الرغم من أن بعض خبراء الصحة قد اقترحوا أن استخدام جرعات ثالثة من لقاحات كورونا قد يؤدي إلى تجفيف موارد اللقاح بشكل أكبر فقد وجدت الدراسات السريرية أن فوائد تقديم جرعات كورونا الثالثة المحتملة يمكن أن تزيد من الاستجابة المناعية وتعزز فعالية اللقاح ، والتي قد تكون جيدة تمامًا.

ومع متغير دلتا قد تؤدي الحقن المعززة أيضًا إلى زيادة الأجسام المضادة الواقية والمعززة والتي يمكن أن تستمر لفترة أطول.

س: ماذا يقول العلماء عن خلط لقاحات كورونا؟

قبل النظر في الجرعات المعززة، ركزت عدد من الدراسات على خلط جرعات لقاح كورونا معًا.

وفي حين أن هناك عدة أنواع من اللقاحات المتاحة، فقد لوحظ أن بعضها أكثر فاعلية أو لها خصائص مفيدة مقارنة بغيرها. ومن ثم ، يعتقد الباحثون أن خلط لقاحات كورونا ومطابقتها ، مثل لقاحات mRNA + الفيروس الغدي / الفيروس النواقل قد يؤدي إلى مزيج قوي في مساعدة المستفيد في الحصول على أقصى قدر من الحماية والفوائد من اللقاحين.

وقد شوهدت الاستجابة الأكثر فعالية والمعززة للمناعة من خلال الجمع بين لقاح أسترازينيكا مع حقنة موديرنا لم يتم العثور على أن التركيبة آمنة فحسب، بل شوهد أيضًا أنها تعزز الأجسام المضادة والملامح المناعية لفترة أطول، وتمنح فوائد وقائية أخرى أيضًا.

س: أيهما أفضل الجرعة المعززة للقاح كورونا أم خلط اللقاحات؟

يتمتع كل من التطعيم المعزز وخلط لقطات كورونا بنصيبهما من الإيجابيات والسلبيات، ويصبحان مركزًا للتركيز لفترة طويلة.

في حين أنه من الأسهل عمليًا متابعة التطعيم المعزز، فقد ثبت أن خلط جرعات اللقاح أكثر أمانًا وواعدًا في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أيضًا أنه بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا سابقًا، أي لديهم مستوى معين من الذاكرة المناعية ، فإن خلط جرعتين مختلفتين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مناعة "هجينة ''.