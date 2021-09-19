صحة ورشاقة

تسجيل 11 وفاة وأكثر من 200 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالجزائر

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية امس، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس ، و11 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 201 ألف و425 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 5 آلاف و681 حالة.

 

وحسب الوزارة يوجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة، فيما تماثل 177 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

كما أشارت الوزارة إلى أن 21 ولاية من أصل 58 في الجزائر لم تسجل أي حالات إصابة أو وفيات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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