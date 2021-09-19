شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المكسرات يوميا أفضل طريقة لتقليل الالتهابات.. اعرف فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكسرات هي واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها خاصة أثناء التنقل، بصرف النظر عن كونها غنية بالعناصر الغذائية والنكهة ، فإن العديد من أصناف المكسرات لها تأثير مضاد للالتهابات على الجسم، مثل الجوز فهو مليء بمضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات والتى تساعد في حمايتنا من الإجهاد التأكسدي ، وهو ما يضر بالخلايا ويؤجج الالتهاب، بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

ما هو الالتهاب؟

يمكن أن يأتي الالتهاب من مجموعة متنوعة من المصادر وعادة ما يكون نتيجة استجابة من جهاز المناعة في الجسم، فالدور الذي يلعبه جهاز المناعة لدينا في صحتنا هو حماية الجسم من الغزاة الأجانب الذين يطلق عليهم المستضدات، ويمكن أن تتشكل هذه الغزاة على شكل حبوب اللقاح التي تثير الحساسية لديك ، أو البكتيريا الموجودة في الظفر الذي تطأه وتسبب التورم والوجع ، عندما يستجيب جهازك المناعي للمستضدات ، فإنه يهاجم لإعادة جسمك إلى طبيعته.

يقوم الجهاز المناعي بذلك عن طريق إطلاق السيتوكينات ، التي تحفز الالتهاب وتستجيب للعدوى، وأثناء عملية الالتهاب ، يطور جسمك آليات دفاع يتم إصلاح الإصابة والتخلص من الالتهاب في النهاية.

الفوائد الصحية لعين الجمل:

وأكد التقرير المنشور فى موقع " eatthis"، أن الجوز" عين الجمل" هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بتأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم، فيحتل عين الجمل الصدارة عن باقي المكسرات لأنه يحتوي على أعلى نسبة في ALA (حمض ألفا لينولينيك) ، وهو حمض أوميجا 3 الدهني الذي له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، كما يعد مصدر غني بالفيتامينات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين E والمغذيات النباتية الأخرى مثل الأحماض الفينولية والعفص والفلافونويد.

وأضاف التقرير، أن تناول الجوز يوميًا يقلل من تركيزات العديد من المؤشرات الحيوية الالتهابية، وأشار التقرير إلى ضرورة الجمع بين الجوز واللوز والكريز المجفف وقطع صغيرة من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 72٪ على الأقل من الكاكاو في كيس للحصول على وجبة خفيفة مضادة للالتهابات.