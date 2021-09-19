شكرا لقرائتكم خبر عن الأخطاء الشائعة فى العناية بصحة جلدك يجب تجنبها إذا كان لديك بشرة دهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الجلد أول من يتحمل العبء الأكبر من الملوثات والتعرض لعوامل البيئة المختلفة، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الاسمرار وحروق الشمس والبقع الداكنة والرؤوس السوداء والبثور وحب الشباب والطفح الجلدي والجفاف أو حساسية الجلد.

يمكن أن تؤدي أخطاء العناية بالبشرة الشائعة في الواقع إلى تفاقم مثل هذه المشاكل، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، يجب أن تكون العناية بالبشرة حسب نوع البشرة وفصول السنة، في الصيف ، على سبيل المثال ، تحتاج البشرة إلى تونر لإغلاق المسام وإنعاش البشرة، من ناحية أخرى ، في فصل الشتاء ، يحتاج الجلد إلى مرطبات وكريمات للترطيب، ومع ذلك ، قد يكون من الخطأ وضع الكريمات الثقيلة على البشرة الدهنية في الشتاء.



بعض الأشياء التي يجب عليك تجنبها إذا كانت بشرتك دهنية

كثرة استخدام الماء والصابونيميل معظم الأشخاص ذوي البشرة الدهنية إلى غسل وجوههم بشكل متكرر بالماء والصابون في محاولة لتقليل المظهر الدهني، وهذا خطأ، لأن معظم أنواع الصابون قلوية بطبيعتها ويمكن أن يؤدي الإفراط في غسل الصابون والماء إلى تعطيل التوازن الحمضي والقلوي الطبيعي للجلد، وهذا يترك البشرة عرضة للبثور وحب الشباب. بعض الأشياء التي يجب عليك تجنبها إذا كانت بشرتك دهنيةكثرة استخدام الماء والصابونيميل معظم الأشخاص ذوي البشرة الدهنية إلى غسل وجوههم بشكل متكرر بالماء والصابون في محاولة لتقليل المظهر الدهني، وهذا خطأ، لأن معظم أنواع الصابون قلوية بطبيعتها ويمكن أن يؤدي الإفراط في غسل الصابون والماء إلى تعطيل التوازن الحمضي والقلوي الطبيعي للجلد، وهذا يترك البشرة عرضة للبثور وحب الشباب.



مساج للوجه بالكريم الدهني مساج للوجه بالكريم الدهني في الصالونات أيضًا، لا ينبغي أن تدلك البشرة الدهنية أو المختلطة بالكريمات الدهنية، سيؤدي ذلك إلى تنشيط الغدد الدهنية بشكل أكبر ، مما يؤدي إلى انسداد المسام والبثور وحب الشباب، وبالنسبة للبشرة العادية إلى الدهنية ، يجب أن يشمل علاج الصالون التنظيف العميق للمسام ، والتقشير بالفرك أو تنظيف الحبوب ، والتنغيم ، والأقنعة الطبية والمنتجات.



مقشر محبب إذا كان هناك أي طفح جلديإذا كانت هناك بثور أو حب شباب أو طفح جلدي ، فلا ينبغي استخدام المقشر والمواد الحبيبية عليها، يجب على الشخص ذو البشرة الدهنية أن يستخدم المنتجات الخالية من الزيوت ، مثل المرطب غير اللامع الخالي من الزيوت ، أو الواقي الشمسي الجل. مقشر محبب إذا كان هناك أي طفح جلديإذا كانت هناك بثور أو حب شباب أو طفح جلدي ، فلا ينبغي استخدام المقشر والمواد الحبيبية عليها، يجب على الشخص ذو البشرة الدهنية أن يستخدم المنتجات الخالية من الزيوت ، مثل المرطب غير اللامع الخالي من الزيوت ، أو الواقي الشمسي الجل.



كريم مغذى كريم مغذى هناك اعتقاد خاطئ شائع آخر وهو أن الكريم يجب أن يوضع على الجلد ليلاً ويترك طوال الليل، ولكن يجب تجنب وضع كريم مغذي للبشرة العادية إلى الدهنية، حتى بالنسبة للبشرة العادية إلى الجافة ، فإن تلطيف الجلد بالكريم طوال الليل لا يساعد على الإطلاق، بل يجب أن تكون المسام خالية من الكريم ، حتى يتمكن الجلد من "التنفس".



تجنب وضع كريم العين طوال الليلسواء في الصيف أو الشتاء، تجنب ترك الكريم حول العينين طوال الليل، هذا يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ العين، فقط امسح الكريم حول العينين برفق ، بعد 15 دقيقة، بقطعة قطن مبللة. تجنب وضع كريم العين طوال الليلسواء في الصيف أو الشتاء، تجنب ترك الكريم حول العينين طوال الليل، هذا يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ العين، فقط امسح الكريم حول العينين برفق ، بعد 15 دقيقة، بقطعة قطن مبللة.





المستحضرات القابضة القاسيةتجنب استخدام المستحضرات القابضة القوية للبشرة الدهنية، هذا يمكن أن يعطل التوازنات العادية، يعد الدواء مفيد في الصيف، خاصة للبشرة الدهنية، لأنه يقلل من الدهون ويمنع انسداد المسام، ومع ذلك، إذا كان قاسيًا جدًا، اخلطي المستحضر القابض مع ماء الورد بكميات متساوية واحتفظي به في زجاجة محكمة الإغلاق في الثلاجة.



تجنب لمس الوجهإذا كان الجلد دهنيًا، فإن الأوساخ والملوثات تميل إلى الالتصاق بالجلد، لذا تجنب لمس الوجه بيديك، حيث تحمل الأيدي بالفعل الجراثيم والبكتيريا، وتنقلها إلى بشرة الوجه وتؤدي إلى مشاكل الجلد البثور، في الواقع، إذا كان هناك حب الشباب، يمكن أن يتفاقم إذا واصلت لمس وجهك. تجنب لمس الوجهإذا كان الجلد دهنيًا، فإن الأوساخ والملوثات تميل إلى الالتصاق بالجلد، لذا تجنب لمس الوجه بيديك، حيث تحمل الأيدي بالفعل الجراثيم والبكتيريا، وتنقلها إلى بشرة الوجه وتؤدي إلى مشاكل الجلد البثور، في الواقع، إذا كان هناك حب الشباب، يمكن أن يتفاقم إذا واصلت لمس وجهك.



نصائح لتتذكرها قبل الذهاب للسباحة نصائح لتتذكرها قبل الذهاب للسباحة تذكر استخدام مستحضر واقى من الشمس واسع الطيف ومقاوم للماء خاصة قبل السباحة في حمام سباحة مفتوح أو في البحر، تذكر إعادة تطبيقه بعد ساعة، تذكر أيضًا الاستحمام وشطف الوجه والجسم بالماء بعد السباحة، يساعد ذلك في التخلص من الكلور والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في الماء في حمام السباحة.

لذلك ، مع القليل من الوعي والعناية بالبشرة الموسمية المناسبة ، يمكنك الحفاظ على بشرتك صحية وخالية من العيوب.