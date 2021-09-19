شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب إدراج الأسماك لوجبات طفلك بعد بلوغه عامه الأول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسماك من الوجبات الغذائية الهامة التي تحمل عناصر غذائية وفيتامينات عديدة، مما يجعله خيارا صحيا هاما لصحة طفلك، لدعمه في مراحل النمو، نظرا لأنها تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية، فيجب الآباء إدخال الأطعمة إلى وجبات طفلك بجانب اللحوم الحمراء والخضروات والفاكهة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr healthline، حدد خلالها عن أنواع الأسماك الموصى بها للأطفال مثل السلمون والتونة والماكريل، حيث أكد الخبراء بضرورة إدراج الأسماك إلى وجبات طفلك عندما يبلغ عامه الأول، لأنها تلعب دورا هاما في نمو الأطفال.

وفيما يلى حدد التقرير أهمية تناول طفلك للأسماك خلال وجباته اليومية:1.مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية

من المعروف أن الأسماك مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تلعب دورا هاما في مراحل نمو طفلك وصحة الدماغ أيضا.

2.تعزيز نمو المخ

بمجرد تناول الأسماك بانتظام، سيتمكن الأطفال من تلبية المدخول اليومي من بعض الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز النمو الصحى للمخ، مما يؤدى إلى ارتفاع معدل الذكاء.

3.يعزز التطور الأمثل للجهاز العصبي

ليس فقط مفيدًا للدماغ ، هناك فوائد صحية أخرى لزيت السمك أوميجا 3 والبروتين والمعادن ومركب فيتامين ب الموجود في الأسماك، فهي مفيدة أيضًا في تحسين تطور الجهاز العصبي.

4.مصدر ممتاز لبعض المعادن

المعادن مثل الحديد والبوتاسيوم هامة لصحة طفلك، سيضمن الحديد الإنتاج الأمثل لخلايا الدم الحمراء، بينما سيساعد البوتاسيوم في موازنة السوائل في عملية التمثيل الغذائي، خاصة أثناء مرحلة النمو، حيث يحتاج الأطفال إلى مزيد من كرات الدم الحمراء .

5. مصدر جيد للبروتينات

تتمثل الفوائد الصحية الرئيسية للأسماك المشوية في الحفاظ على محتوى البروتين مرتفعا، مما يحافظ على صحة العضلات وقوتها .

6. الحفاظ على بشرة طفلك

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك في الحفاظ على الجلد وحمايته من الحساسية المفرطة.

7.تعزيز نمو الشعر الصحي

يبدو أن بعض الأطفال يعانون من صعوبة في نمو الشعر حتى بعد بلوغهم سن الثانية، و قد يساعد إعطاء الأطفال الأسماك بانتظام في تعزيز نمو الشعر الصحي لأن المعادن الموجودة في الأسماك هي حل ممتاز لنمو شعر صحي.

8. خفض مخاطر السمنة عند الأطفال

إمداد طفلك بالسمك يوفر له جميع العناصر الغذائية اللازمة لنموهم وفي نفس الوقت حمايتهم من السمنة.