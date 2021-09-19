شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لتناول الفاصوليا الخضراء.. منها تقوية جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاصوليا من عائلة البقوليات، وغذاء أساسى فى بعض الثقافات ومصدر مهم للبروتين النباتى والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الحديد وحمض الفوليك فهى مليئة بالعناصر الغذائية من فيتامين سي إلى المغنيسيوم الصحي للقلب ، تعتبر الفاصوليا الخضراء قوة غذائية لصحة الجسم فهى تقوى جهاز المناعة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

تمنع الإمساك:

تناول كمية كافية من الألياف الغذائية يمكن أن يساعد في الحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة وصحية، يحتوي كوب واحد من الفاصوليا الخضراء على 2.7 جرام من الألياف ، وهي مادة مغذية، عند تناولها بكميات كافية ، يمكن أن تساعد في زيادة وتيرة حركة الأمعاء ومكافحة الإمساك.

خفض نسبة الكوليسترول الضار:

الألياف الموجودة في الفاصوليا الخضراء تتكون من ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، وتوفر عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية ، بما في ذلك المساعدة على خفض الكوليسترول الضار LDL ، يرتبط تناول 2-10 جرام من الألياف القابلة للذوبان يوميًا بانخفاض كبير في كل من الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة .

تقليل مخاطر الإصابة بعيوب خلقية أثناء الحمل:

حمض الفوليك هو أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بعيوب خلقية معينة أثناء الحمل، كوب واحد من الفاصوليا الخضراء يحتوي على 33 ميكروجرام من حمض الفوليك ، مما يساعد الحوامل على تلبية احتياجاتهن بطريقة لذيذة.

تقوية جهاز المناعة:

عند التفكير في الأطعمة المعززة للمناعة، قد لا تكون الفاصوليا الخضراء في قمة اهتماماتك ولكن يجب أن تكون كذلك، يحتوي كوب واحد من الفاصوليا الخضراء على فيتامين سي والزنك وفيتامين أ وعدد كبير من العناصر الغذائية الأخرى الداعمة للمناعة.

انخفاض في ضغط الدم:

الفاصوليا الخضراء ليست فقط قوة عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات والمعادن، بل تحتوي هذه الخضار الصغيرة أيضًا على مضادات أكسدة فريدة تسمى كيرسيتين ، لا يساعد هذا المضاد للأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم فحسب ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم بطريقة طبيعية.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الفاصوليا الخضراء القوية هو Kaempferol ، وهو مادة الفلافونويد الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات، وتم ربط مضادات الأكسدة بتأثيرات مثل تثبيط نمو الخلايا السرطانية والدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة ، التي تعزز تطور السرطان.