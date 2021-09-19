طرق ذكية للتعامل مع مشاكل البشرة تحت العين بسبب ضوء الشاشة

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القاهرة - سامية سيد - لا يؤثر قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة على عينيك فحسب، بل قد يتسبب أيضًا في مشاكل جلدية خطيرة، وفي عصر التكنولوجيا هذا من الصعب تخيل القيام بأي مهمة لا تشمل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.

لكن القليل من معرفتك عن مدى الضرر الذي يلحقه الضوء الأزرق المنبعث من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية لعينيك، يمكن أن يجنبك أي مضاعفات.

ومع مرور أكثر من 12 شهرًا منذ أن أجبر الوباء الجميع على العمل من المنزل وبالتالي زاد وقت الشاشات للجميع، من الاجتماعات الرسمية إلى الاجتماعات الاجتماعية والأسرية، أصبح كل شيء الآن متاحًا على الإنترنت ، ونعلم جميعًا أنه يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة غير مرغوب فيها على العين.

الكثير من وقت الشاشة يمكن أن يضر بشرتك تحت العين

وفقا لتقرير موقع " healthline" تعد الدوائر المظلمة تحت العين من أكثر تأثيرات وقت الشاشة الزائدة شيوعًا، يمنح هذا اللون الداكن عينيك نظرة مرهقة مما يجعل الفرد يبدو مريضًا أو محرومًا من النوم، والجلد المحيط بالعين هو الأرفع على الإطلاق ويتأثر بالوقت الذي يقضيه أمام الشاشة.

يتسبب الضوء الاصطناعي من شاشة أجهزتك الإلكترونية في حدوث الكثير من الجفاف على العين، ويسبب أيضًا تكسير الكولاجين.

فيما يلي طرق ذكية للتعامل مع مشاكل بشرة تحت العين بسبب ضوء الشاشةروتين العناية بالبشرة

حاولي اتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة، ولا تنسي استخدام مرطب غني بالفيتامينات خاصة C و E و K، خذي كمية مناسبة من المرطب ودلكيها بلطف في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة بحركات دائرية لطيفة.

استخدم كريم تحت العين عالي الجودة

تأكد من وضع كريم جيد تحت العين لمدة 40 دقيقة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش.

لا تتخلص من أكياس الشاي الأخضر المستعملة

لا تتخلص من أكياس الشاي الأخضر أبدًا بعد تناول الشاي، بدلاً من ذلك، يمكنك وضعها على جلدك تحت العين المتعب، تعتبر أكياس الشاي الأخضر رائعة لتقليص الأوعية الدموية حول العينين مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الهالات السوداء.

امنح جسمك راحة لمدة 8 ساعات

النوم في الوقت المحدد ولمدة لا تقل عن 7-8 ساعات مهم جدًا لصحتك العامة، وخاصة عندما يتعلق الأمر برعاية عينيك، يمكن أن يساعد اللحاق بالنوم في تقليل ظهور الهالات السوداء.

خذ استراحة من الأجهزة الرقمية

لا تستخدم أجهزتك الرقمية طوال اليوم، التخلص من السموم الرقمي ليس مهمًا فقط لصحتك العقلية ولكن أيضًا لبشرتك.