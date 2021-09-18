شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي يوضح أسهل طريقة للتخلص من 7 أمراض بالجهاز الهضمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، أفضل الطرق الصحية حال الإصابة بـ7 أمراض تتعلق بالجهاز الهضمي. وأكد فى تغريدة على “تويتر”، أنأمراض الجهاز الهضمي التي ينصح في حال الإصابة بها تناول نظام غذائي قليل الدهون متعددة، منها: 1-عسر الهضم. 2 –التهاب البنكرياس. 3 –كسل المعدة. 4- التقيؤ الحملي المفرط. 5 –الاعتلال المعوي المفقد للبروتين. 6 –دهون الكبد. 7 –متلازمة الأمعاء القصيرة. وينصح الأطباء بإجراء حمية الصيام المتقطع من أجل إنقاص الوزن، والذي يؤدي كذلك إلى خفض نسبة الدهون بالجسم ، ويساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل أكثر كفاءة لكونه يقوم على الصيام لمدة 16 ساعة، والأكل لمدة 8 ساعات.

كانت هذه تفاصيل خبر أخصائي يوضح أسهل طريقة للتخلص من 7 أمراض بالجهاز الهضمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.