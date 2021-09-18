شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة لتحسين مستوى تشبع الأكسجين في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض مستوى تشبع الأكسجين من المضاعفات التي صاحبت فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ في مستوى تشبع الأكسجين في الدم إلى مشاكل تنفسية حادة وحتى الموت.

ووفقًا للخبراء، إذا انخفض مستوى تشبع الأكسجين الخاص بك عن 94٪، فقد يكون ذلك علامة خطيرة، لذلك من المهم معرفة ما يجب فعله عندما ينخفض ​​مستوى تشبع الأكسجين فجأة

أعراض انخفاض مستوى الأكسجين لديك

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، فأن بعض العلامات الشائعة التي تدل على انخفاض مستوى الأكسجين، صعوبة في التنفس، صداع حاد، دوار، عدم ارتياح أو تململ، عدم انتظام ضربات القلب، ألم في الصدر، ارتفاع ضغط الدم.

ما يجب فعله عند انخفاض مشتوى الأكسجين في الدم الاستلقاء في وضعية الانبطاح

وضع الانبطاح هو أفضل طريقة لتحسين مستوى الأكسجين في جسمك، فهو مثبت علميًا ويوصى به بشدة من قبل الأطباء، ولكن ما هي الطريقة الصحيحة لفعل ذلك؟ وفقًا للخبراء، يجب على الشخص الذي يعاني من انخفاض مفاجئ في مستوى تشبع الأكسجين في الدم أن يستلقي أولاً على بطنه مع رفع صدره باستخدام بعض الوسائد، ويمكن للشخص أيضًا وضع وسادة واحدة تحت رقبته ووسادتين أسفل البطن.

تناول مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي

مضادات الأكسدة لها فوائد عديدة، فعندما يتعلق الأمر بمستوى تشبع الأكسجين، فإن مضادات الأكسدة تساعد الجسم على استخدام الأكسجين بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي تحافظ على مستوى الأكسجين تحت الفحص، بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة هي العليق ، العنب البري ، الفاصوليا .

مارس تمارين التنفس العميق والبطيء

أفضل طريقة لزيادة مستوى الأكسجين في الجسم هي ممارسة تمارين التنفس البطيء والعميق، فالطريقة التي تتنفس بها مهمة للحفاظ على مستوى تشبع الجسم بالأكسجين، ووفقًا للخبراء، فإن ممارسة تقنيات التنفس البطيء يمكن أن تساعدك على استنشاق المزيد من الهواء وبالتالي سيتمكن جسمك من الحصول على المزيد من الأكسجين.

تناول المزيد من السوائل يوميًا

البقاء رطبًا مهم جدًا لمستوى تشبع الجسم بالأكسجين، شرب الكثير من السوائل يساعد في الواقع رئتيك على البقاء رطبة بشكل صحيح، مما يحسن من قدرتها على الأوكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، هذا يساعد في الحفاظ على مستويات تشبع الأكسجين في الجسم.

مارس بعض التمارين الهوائية يوميًا

الطريقة الخامسة والأكثر أهمية لرفع مستوى الأكسجين لديك هي الانغماس في نوع من التمارين الهوائية على أساس يومي، يمكن أن تساعد التمارين الهوائية المناسبة في تخفيف مشاكل التنفس وتحسين مستوى الأكسجين في الجسم.