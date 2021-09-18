شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعشاب طبيعية تساعدك لفقدان الوزن.. أبرزها الحبهان والكمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن الصحي يكون نتيجة اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، وإذا كنت ممن يحاولون إنقاص الوزن، يمكنك تناول بعض الأعشاب الطبيعية لحرق الدهون وزيادة معدل الأيض وبالتالي إنقاص الوزن، في هذا التقرير نقدم أبرز 7 أعشاب طبيعية تساعدك لفقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

7 أعشاب طبيعية تساعدك لفقدان الوزن

الكركم

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومحملة بمضادات الأكسدة. يساعد على إضفاء الدفء على الجسم في لحظة، حيث يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي.

القرفة

إنها مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات إن تناول ماء القرفة كل صباح يزيد من معدل الأيض أو معدل حرق الدهون ويؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة إذا كان الشخص مقاومًا للأنسولين ، فإن الكربوهيدرات التي يتناولها الشخص تتحول إلى سكر لا يتم استقلابه إلى الكمية المطلوبة ويتحول إلى دهون يمكن أن تساعد القرفة في كسر هذه الدورة وبالتالي فقدان الوزن.

بذور الشمر

عادة ما يتم تناولها بعد الوجبات كمعطر للفم وللمساعدة على الهضم، وتساعد بذور الشمر أيضاً في منع الجوع وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام يمكنك إضافته إلى الشاي وتناوله أول شيء في الصباح.

الشمر غني أيضًا بفيتامين A و C و D جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة كل هذا يمهد الطريق لفقدان الوزن بشكل صحي.

بذور الكمون

ملعقة صغيرة من بذور الكمون المنقوعة طوال الليل يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في تسريع رحلة إنقاص الوزن يمكنك إضافة الكمون إلى الكاري والخبز والشوربات والأطعمة المختلفة.

بذور الحلبة

بذور الحلبة غنية بالألياف، مما يبقيك ممتلئًا وتشعر بالشبع لفترة أطول وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام يمكن أن تساعد الحلبة في تقليل الدهون الغذائية والسعرات الحرارية. وتبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وهو أكبر عائق أثناء رحلة إنقاص الوزن.

الحبهان

يمكن أن يساعد تناول الحبهان مع الماء الدافئ في الليل على زيادة معدل الأيض يحتوي الحبهان على مادة الميلاتونين الضرورية لزيادة معدل الأيض يساعد معدل الأيض المرتفع الجسم على إفراز الدهون بشكل أسرع وإطلاق المزيد من الطاقة وبالتالي ، يعتبر الحبهان من التوابل الصحية لمكافحة السمنة المرضية.

الفلفل الأسود

من تخفيف الاحتقان إلى مساعدتك على إنقاص الوزن ، يحتوي الفلفل الأسود على العديد من الفوائد الصحية للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة ، يمكنك إضافة قليل من الفلفل الأسود إلى الشاي الأخضر وتناوله مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم تساعد المغذيات النباتية الموجودة في الفلفل الأسود أيضًا على حرق الدهون الزائدة.