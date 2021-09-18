هل اللحوم المصنوعة بماكينات الطباعة ثلاثية الأبعاد صحية وآمنة؟

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القاهرة - سامية سيد - قد لا تستطيع التفرقة بين اللحم العادى وبين اللحم المصنوع بواسطة ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد، فهذه أحدث التقنيات العالمية لطباعة اللحوم بماكينات الطباعة ثلاثية الأبعاد بدون حاجة للبقر والأغنام، وقد استطاعت شركات عالمية إنتاج شريحة لحم من البقر بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد داخل المختبر، في هذا التقرير نتعرف على طباعة اللحوم بماكينات الطباعة ثلاثية الأبعاد بدون حاجة للبقر والأغنام وهل هي صحية وآمنة أم لا، بحسب موقعى " abc" و " spectrum".

كيف تصنع اللحوم بطابعات ثلاثية الأبعاد 3D؟

باستخدام الخلايا الجذعية من الأبقار أو الحمض النووي من بيض الدجاج، يقوم فنيو المختبرات بتطوير اللحوم التي تشبه تماماً اللحوم العادية في مذاقها وشكلها، بحسب ما أكد العلماء، حيث إن تطوير تقنيات مثل الطباعة الحيوية سيسمح بتحويل الخلايا الجذعية إلى قطعة لحم وهذا الشكل للزراعة الخلوية يعني أنه من الممكن صنع الكثير من اللحوم من عينات صغيرة فقط.

ويمكن أن تصبح الخلية الجذعية أي نوع من الخلايا، بحيث تصبح هذه الخلايا إما عضلية أو خلايا دهنية، ويتكون الحبر الحيوي فى ماكينات طباعة اللحوم ثلاثية الأبعاد من خلايا العضلات والدهون.

باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، يتم تكديس الطبقات الرفيعة معًا لتشكيل القطعة النهائية من اللحم بعد الانتهاء من طباعة الأنسجة، يتم وضعها في وسط لتنمو وتنضج.

هل اللحوم المنتجة بالطباعة ثلاثية الأبعاد صحية وآمنة لتناولها؟

لا يعد الطعام المطبوع ثلاثي الأبعاد أكثر من مكونات صالحة للأكل تتم معالجتها بطريقة ما، ومن الآمن تمامًا استهلاك المواد الغذائية المطبوعة ثلاثية الأبعاد طالما تم تحضيرها في آلة مناسبة في بيئة نظيفة ولكن تكلفة هذه الماكينات باهظة للغاية.

أهمية بدائل اللحوم في الأعوام المقبلة

وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، من المتوقع أن يزداد إنتاج اللحوم العالمي بنسبة 15٪ بحلول عام 2027.

وقد نجحت المطاعم في سنغافورة في إنتاج لحم الدجاج المزروع في المختبر، حيث تعد سنغافورة هي أول دولة توافق على بيع اللحوم المستزرعة.

بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع استهلاك اللحوم بأكثر من 70٪ ، وستلعب بدائل اللحوم هذه دورًا مهمًا في ضمان الأمن الغذائي.

قال يوهانس لو كوتر، أستاذ الغذاء والصحة بجامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، إن اللحوم المصنعة من المرجح أن تكون على أرفف السوبر ماركت بحلول عام 2030، مضيفاً أن اللحوم المزروعة تحمل وعدًا بأننا نستطيع التحكم في تغير المناخ بشكل أفضل.