شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية صادمة.. «النمر» يحذر من ضعف عضلة القلب في الحمل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، النساء من عودة ضعف عضلة القلب أثناء الحمل الثاني.

وقال النمر على حسابه في تويتر :” نسبة الرجوع في الحمل الثاني حوالى ٢٥% فيمن رجعت العضلة طبيعية تماما بعد الولادة، و٥٠% في من لم ترجع طبيعية تماماً “.

جاء هذا رداً على تساؤل وجه إليه حول ضعف عضلة القلب في الحمل الثاني، حيث جاء السؤال كالتالي :” دكتور.. ضعف عضلة القلب في الحمل في الشهور الأخيرة، هل ممكن أن يتكرر في الحمل الثاني”.