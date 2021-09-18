شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الدجاج المشوى ؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الدواجن واحدة من أكثر أنواع اللحوم استهلاكًا على نطاق واسع، نظرا لتعدد الاستخدامات، حيث يفضل الكثيرون تناول الدجاج في وجباتهم بسبب تنوعه ونكهته المعتدلة وسهولة طهيه، فى السطور القادمة سنوضح لك الفوائد الصحية وما يحدث لجسمك عندما تتناول الدجاج المشوى وفقا لما نشره موقع " eatthis".

يساعد فى بناء أنسجة الجسم:

يعتبر الدجاج مصدرًا رائعًا للأحماض الأمينية، فإن البروتين الموجود في الدجاج يساعد في إصلاح وبناء وصيانة الأنسجة داخل الجسم، عندما تتناول الدجاج المشوي، فإنك تزود جسمك بالعديد من الأحماض الأمينية التي تساهم في "تجمع" هذه اللبنات الأساسية المتاحة لوظائف مختلفة في جميع أنحاء الجسم.

إنقاص الوزن:

قد يكون تناول الدجاج المشوي خيارًا غذائيًا مفيدًا لمن يتطلع إلى إنقاص الوزن، فهو يشعرك بالامتلاء أو الشبع بعد تناوله، حيث يوفر البروتين أعلى قيمة للشبع، هذه سمة قيّمة لأن الشبع يمكن من الحد من الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة ، ويخلق مستوى شهية قد يسهل علينا اختيار أحجام أكثر ملائمة في الوجبات والوجبات الخفيفة.

الأضرار الصحية لشواء الدجاج:

بينما يوفر شواء الدجاج نكهة لذيذة، قد يكون هناك بعض الجوانب السلبية لطهي الدجاج (أو أي لحم) على اللهب المباشر، ينتج عن طهي اللحوم في درجات حرارة عالية جدًا، كما هو الحال في الشواء ، مركبات تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) ، والتي تصبح موجودة بشكل خاص عندما تتشكل علامات الفحم على اللحوم، يُعتقد أن هذه HCAs تعزز نمو الخلايا السرطانية.

بالإضافة إلى مركبات حمض الهيدروكلوريك التي يتم إنتاجها، عندما تتساقط الدهون من اللحم في لهب الشواية ، يتم إنتاج مركب آخر محتمل يسبب السرطان يسمى الهيدروكربونات متعددة الحلقات (PAHs) ، و لحسن الحظ ، الدجاج عبارة عن لحم قليل الدهن ولا يحتوي على الكثير من الدهون التي يمكن أن تتساقط في اللهب أثناء الشواء ومع ذلك ، بغض النظر عن محتوى الدهون ، فمن المحتمل أن ينتج اللهب المكشوف HCAs داخل اللحوم.

لتقليل مخاطر الشواء:

على الرغم من أن شوي الدجاج قد يخلق نكهة لذيذة ، فمن الأفضل استخدام نصائح الشوي التي تقلل من إنتاج المركبات المسببة للسرطان، فيمكن الاستمتاع بالدجاج المشوي بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، مثل الفواكه والخضروات ، والتي يمكن أن تتصدى للإجراءات السلبية لـ HCAs و PAHs .