شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: لقاح موديرنا هو الأكثر فاعلية ضد مضاعفات كورونا مقارنة بفايزر وجونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC"، عن أن لقاح موديرنا أكثر فاعلية قليلاً من لقاح فايزر في الوقاية من دخول المستشفى عند الإصابة بكورونا، ويأتي لقاح جونسون آند جونسون في المركز الثالث، لكنه لا يزال يوفر حماية بنسبة 71٪، وقال العلماء أن لقاح فايزر قدم حماية بنسبة 88٪ ضد دخول المستشفى عند الإصابة بالفيروس التاجى، وكان لقاح موديرنا فعالاً بنسبة 93٪.

وبحسب موقع "CNN" الأمريكي قادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها دراسة وطنية للتطعيم شملت أكثر من 3600 بالغ تم نقلهم إلى المستشفى بفيروس كورونا بين مارس وأغسطس.

وكتب فريق الباحثين في التقرير الأسبوعي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "بين البالغين في الولايات المتحدة الذين لا يعانون من أمراض مناعية كانت فعالية اللقاح ضد دخول المستشفى بفيروس كورونا خلال الفترة من 11 مارس إلى 15 أغسطس هذا العام أعلى بالنسبة للقاح موديرنا (93٪) من لقاح فايزر (88٪) ولقاح جونسون بنسبة 71%.

على الرغم من أن هذه البيانات تشير إلى بعض التباين في مستويات الحماية عن طريق اللقاح، فإن جميع لقاحات كورونا المعتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير توفر حماية كبيرة ضد دخول المستشفى بكورونا.

قد تكون الاختلافات في فعالية اللقاح بين لقاح موديرنا وفايزر ناتجة عن ارتفاع محتوى mRNA في لقاح موديرنا ، أو الاختلافات في التوقيت بين الجرعات (3 أسابيع لفايزر مقابل 4 أسابيع لموديرنا) ، أو الاختلافات المحتملة بين المجموعات التي تلقيت كل لقاح لم يتم احتسابه في التحليل".

وكتب الفريق أن "فعالية لقاح فايزر كانت 91٪ في 14-120 يومًا بعد تلقي جرعة اللقاح الثانية، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ إلى 77٪ في أكثر من 120 يومًا".

يستخدم لقاحا فايزر وموديرنا مادة وراثية تسمى messenger RNA لتوفير المناعة، لكنهما يستخدمان جرعات مختلفة وتركيبات مختلفة قليلاً.

ويستخدم لقاح جونسون فيروس البرد الشائع المعطل المسمى Adenovirus - وهو ناقل فيروسي - لنقل التعليمات الجينية إلى الجسم.

وقال الفريق: "جرعة واحدة من لقاح جونسون كان لها استجابة أقل نسبيًا للأجسام المضادة لكورونا وفعالية اللقاح ضد كورونا في المستشفيات".

وأضاف "إن فهم الاختلافات في فعالية اللقاح حسب منتج اللقاح يمكن أن يوجه الخيارات الفردية وتوصيات السياسة فيما يتعلق بمعززات اللقاح. توفر جميع لقاحات كورونا المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء حماية كبيرة ضد دخول المستشفى بكورونا".

عمل مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مع باحثين في جميع أنحاء الولايات المتحدة لدراسة 3689 مريضًا في 21 مستشفى في 18 ولاية من أجل الدراسة كما قاموا بفحص الأجسام المضادة في دم 100 متطوع سليم بعد أن تم تطعيمهم بأحد اللقاحات الثلاثة المتاحة.

تشير هذه البيانات الواقعية إلى أن نظامي لقاح موديرنا وفايزر يوفران حماية أكبر مما يوفره نظام لقاح ناقل الفيروس جونسون بجرعة واحدة.

على الرغم من أن لقاح جونسون كان أقل فعالية ملحوظة للقاح، إلا أن جرعة واحدة من لقاح جونسون لا يزال يقلل من خطر دخول المستشفى بفيروس كورونا بنسبة 71 ٪ ".

وكتب الفريق: "لم يأخذ هذا التحليل في الاعتبار الأطفال، أو البالغين الذين يعانون من نقص المناعة ، أو فعالية اللقاح ضد كورونا التي لم تؤد إلى دخول المستشفى بالإضافة إلى ذلك ، تمت متابعة المتطوعين لمدة 29 أسبوعًا فقط - ما يزيد قليلاً عن 6 أشهر.