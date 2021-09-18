إليكم.. أضرار إزالة الجلد الميت حول الأظافر

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - يلجأ الكثيرون خاصة النساء إلى إزالة الجلد الميت حول الأظافر. ولكن لهذه العملية العديد من المخاطر، فما هي أضرار إزالة الجلد الميت حول الأظافر. اكتشفيها مع “سيدتي.نت” في الآتي:-

أضرار إزالة الجلد الميت حول الأظافر

لا يكتمل جمال اليدين إلا بالأظافر الصحية، وعلى الرغم من أنَّ إزالة الجلد الميت يمنح الأظافر مظهراً جذاباً، ولكن قد يصاحب هذا الإجراء بعض المشكلات الصحية والأضرار، وتشمل:

يقوم الجلد الميت حول الأظافر بتغليفه من ثلاثة جوانب، وعند إزالة هذا الجلد يحدث فيه التهابات ومشكلات جلدية مختلفة، كما يسبب أيضاً ظهور زوائد جلدية أكثر في ما بعد.

التعرض للإصابة بالعدوى البكتيرية والفطريات، وخاصةً عند إزالة هذا الجلد في صالون التجميل، فقد تكون الأدوات ملوثة وغير معقمة.

أثناء إزالة الجلد المحيط بالأظافر قد ينتج عنه جروح في منطقة ما حول الأظافر، وهذا يعود إلى الطريقة الخاطئة في إزالته، والكحت الزائد، فتلاحظ المرأة ظهور بعض الدماء البسيطة.

تصاب هذه المنطقة بالجفاف والتقشر والخشونة بسبب كثرة وضع الأصابع في الماء قبل إزالة الجلد الميت حول الأظافر.

يمكن أن يُسبب استخدام مواد كيميائية بتركيزات عالية أثناء إزالة الجلد الميت حول الأظافر في صالونات التجميل، بالإصابة بحساسية الجلد.

نصائح للتعامل مع الجلد الميت حول الأظافر

– تعقيم الأظافر جيداً قبل وبعد إزالة الجلد الميت حول الأظافر، من خلال كريم مضاد للجراثيم أو مطهر خاص بالجلد.

– التأكّد من نظافة المواد المستخدمة في إزالة الجلد الميت حول الأظافر، ويفضل أن تكون الأدوات الشخصية الخاصة بك وعدم استخدام الأدوات الموجودة في صالون التجميل.

– تجنّبي إزالة الجلد حول الأظافر إلا في حالة وجود زوائد ذات شكل مزعج، ولا يجب التعمق في إزالة الجلد حتى لا تحدث مضاعفات وجروح تسبب مشكلات صحية عديدة.

– تطهير المنطقة في حالة حدوث جروح حتى لا تنتقل أي عدوى فيروسية إليها، ولا بد من التوقف عن إزالة الجلد إذا ظهرت أي آثار دم بهذه المنطقة.

– إذا كنت تريدين أن تبدو أظافرك أطول، ليس عليك اللجوء إلى إزالة الجلد الميت، بل كل ما عليك فعله هو استخدام العصا الخشبية ودفع الجلد الميت إلى الأسفل من دون إزالتها. فبهذه الطريقة ستحمين أظافرك وتجعليها أكثر صحة.

– ابتعدي عن المواد الكيميائية خاصة في الشتاء حيث تتعرّض اليدين وخاصة الجلد حول الأظافر للجفاف والتشققات فتصبح خشنة وباهتة، بفعل مستحضرات التنظيف والصابون.

– استخدمي القفازات خلال القيام بالأعمال المنزلية، للمحافظة على نعومة اليدين والغذاء الموجود في الأظافر.

– تجنّبي أي منتجات تحتوي على مواد كيميائية قاسية على البشرة، يمكن أن تجفف جلدك، مثل: الصابون القاسي، معقمات اليد، أو مزيلات طلاء الأظافر.

– يمكنك استخدام كريم البشرة المرطب، أو أحد الزيوت الأساسية، مثل زيت جوز الهند يومياً بعد غسل يديك، لوقايتها من الجفاف والحفاظ على رطوبتها، وبالتالي تبدو بمظهر جيد.