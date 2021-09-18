شكرا لقرائتكم خبر عن أهم نصائح يجب اتباعها بعد جراحات تكميم المعدة.. تجنب الوجبات السريعة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جراحات تكميم المعدة من الوسائل التى يلجأ إليها أصحاب الوزن الزائد والسمنة المفرطة، لاسيما بعد فشل العديد من الطرق العلاجية الآخرى فى إنقاص الوزن، مثل أدوية السمنة أو اتباع الحميات الغذائية، لذا فقد تكون المطاف الأخير، للتخلص من الدهون التى تعرقل كل مهام حياتهم.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Web md، فإن جراحات تكميم المعدة ليست لإنقاص الوزن فقط، بل يتم إجرائها للمرضى الذين يعانون من أمراض بالمعدة، مثل الالتهابات او الأورام أو وجود ثقب بجدار المعدة.

ولكن إذا قررت الخضوع لجراحة تكميم المعدة للتغلب على السمنة، فيجب عليك اتباع هذه النصائح بعد نجاح العملية:





1.الانتباه إلى حصة طعامك بعد العملية لابد من الانتباه لمقدار الطعام الذى تتناوله، مع تجنب الأطعمة الدسمة او المقليات.





2. التركيز على نوعية الطعام لابد من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين سي وفيتامين د والتى تساعدك على الشفاء والتعافى .





3.تجنب بعض الأطعمة لابد من الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالألياف التى تؤثر على المعدة بعد العملية.





4.تناول المكملات الغذائية تساعدك الفيتامينات والمعادن التى تحصل عليها فى منح جسمك الاحتياجات اللازمة لتعزيز المناعة وعملية التمثيل الغذائي. 5.تجنب تناول الوجبات السريعة أحذر من الأطعمة السريعة التى تضر كافة أعضاء الجسم وأولها المعدة والجهاز الهضمي.

وتكمن مخاطر عملية تكميم المعدة فى العديد من المضاعفات، مثل الإصابة بالإسهال والارتفاع المريئي والغثيان والقيء ونقص الفيتامينات وقد ينتج عنها انسداد فى الأمعاء الدقيقة.